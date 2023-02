Awantura po słowach Kaczyńskiego o... Bidenie? "Niepotrzebnie to powiedział"

Nagranie stało się przebojem

Wtorkowe przemówienie amerykańskiego prezydenta w Warszawie podzieliło Polaków na jego entuzjastów oraz na rozczarowanych słowami Joe Bidena, gdyż ci oczekiwali czegoś więcej. – Nic nie powiedział – tak miał stwierdzić na gorąco prezes PiS Jarosław Kaczyński (74 l.), schodząc z trybun honorowych po przemówieniu. Nagranie z tą wypowiedzią udostępnił w sieci Bart Staszewski, działacz społeczny i aktywista LGBT, który także został zaproszony na przemówienie.

Biden wyrwał PiS z samozadowolenia? Leszek Miller komentuje wizytę prezydenta USA

Odrealniony Kaczyński wyszedł ze swojej willi na Żoliborzu i stwierdził, zwracając się do Premiera Bieleckiego, że Biden "nic nie powiedział". Mówisz to Ty Kaczyński?? A co Ty zrobiłeś dla Polski? Zniszczyłeś, podzieliłeś ludzi, wszędzie Twoi nienażarci nominanci. Co za wstyd... pic.twitter.com/ted0HTchGN— Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) February 21, 2023

Opozycja wykorzystała słowa prezesa

Na nagraniu widać, jak Kaczyński przechodzi obok byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego (72 l.) i nagle wypowiada cytowane wyżej zdanie. Chociaż nie ma pewności, o czym dokładnie mówi lider PiS, jego słowa oburzyły polityków opozycji. – Oto cały prezes Kaczyński, który najważniejsze wydarzenie polityczne i historyczne ocenił we właściwy dla siebie sposób. Jego arogancja i poczucie wyższości są nieuzasadnione – mówi „Super Expressowi” europoseł KE Bartosz Arłukowicz (52 l.). – Dla mnie zarówno przemówienie, jak cała wizyta Bidena w Kijowie i Warszawie są znaczące i wzruszające – dodaje polityk PO.

Duda ujawnił, co usłyszał od Zełenskiego w przeddzień wojny. Włos się jeży

Prezes żartował?

Politycy PiS unikają komentarzy o wypowiedzi swojego szefa. Jeśli zabierają głos, bronią Kaczyńskiego. „Oho, widzę desperackie poszukiwanie czegoś, co przysłoni blamaż »spotkań« opozycji. (…) pompowanie pseudoaferki w sytuacji, gdy na nagraniu doskonale widać, że PJK mówi coś żartem…” – napisał na Twitterze poseł Radosław Fogiel (41 l.).

Biden nie przyjechał, aby coś powiedzieć

A co o słowach szefa PiS sądzą eksperci? – Kaczyński niepotrzebnie to powiedział, bo Biden nie przyjechał tu po to, żeby coś powiedzieć. On coś zrobił. Wizytą w Kijowie pobudził ducha obrony Ukraińców, przywiózł im obietnicę konkretnego militarnego wsparcia i zagrał na nosie Putinowi – tłumaczy politolog Kazimierz Kik (76 l.).

