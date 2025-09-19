Awantura po niezrozumiałej wypowiedzi Trumpa. Błaszczak domaga się dymisji rzecznika rządu

O co chodziło Trumpowi?

W trakcie czwartkowego wywiadu dla Fox News prezydent USA został zapytany o możliwe wsparcie powietrzne dla Polski, które po ataku dronów zapowiadały m.in. władze Wielkiej Brytanii. Donald Trump odpowiedział, że Stany Zjednoczone udzielają pomocy wywiadowczej, a jego wcześniejsze deklaracje dotyczące wsparcia lotniczego odnosiły się do kwestii bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Nie doprecyzował jednak, czy miał na myśli Polskę czy Ukrainę.

Pierwsza depesza Polskiej Agencji Prasowej sugerowała, że Trump mówił konkretnie o Polsce. Dzień później, tuż po godzinie 11, agencja opublikowała sprostowanie, zaznaczając, że wypowiedź prezydenta była niejednoznaczna. Nie wiadomo, czy odnosił się do Polski, a może do Ukrainy, ani o jaką deklarację z sierpnia pytała go dziennikarka. Biały Dom nie udzielił dotąd odpowiedzi na pytania PAP dotyczące tej wypowiedzi.

Do słów Trumpa, zacytowanych w pierwotnej depeszy PAP, odniósł się w piątek rano w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że wypowiedź amerykańskiego przywódcy „może budzić niepokój”. – Kluczowe jest wzmacnianie europejskich struktur sojuszniczych – zaznaczył.

Czy Trump może liczyć na zaufanie Polaków? Sondaż obnażył prawdę

Błaszczak broni USA jako sojusznika

Na słowa Szłapki ostro zareagował były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zarzucając rzecznikowi rządu „chęć zdyskredytowania USA”. – Musi podać się do dymisji. W polskim rządzie nie powinno być miejsca dla osoby, która regularnie dezinformuje, a swoimi kłamstwami godzi w bezpieczeństwo Polski. To wygląda jak zaplanowana przez rząd antyamerykańska operacja, której celem jest osłabienie naszego strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Rządowa agencja informacyjna publikuje nieprawdziwą wypowiedź prezydenta Trumpa, a rzecznik rządu wykorzystuje ją, by skrytykować USA i prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystko opiera się na kłamstwie, propagandzie i manipulacji – napisał polityk PiS w serwisie X.

– W Polsce stacjonuje obecnie około 10 tys. żołnierzy US Army. Realizujemy kluczowe dla naszego bezpieczeństwa kontrakty zbrojeniowe na sprzęt wojskowy z USA, zawarte za czasów rządów PiS. Rząd Tuska robi wszystko, by to zaprzepaścić i zerwać nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – dodał Błaszczak.

