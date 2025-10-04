Marcin Kierwiński odpowiada na krytykę nowelizacji regulaminu urzędowania sądów.

Kontrowersje wokół zmian w systemie losowego przydziału spraw (SLPS).

Waldemar Żurek zapowiada projekt ustawy regulującej status sędziów powołanych w latach 2018-2025.

Kierwiński podkreśla determinację w naprawie wymiaru sprawiedliwości.

Rozporządzenie ministra Żurka zdenerwowało Nawrockiego

30 września w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które wprowadza istotne zmiany w regulaminie urzędowania sądów. Kluczową modyfikacją jest zapis dotyczący systemu losowego przydziału spraw (SLPS). Zgodnie z nowymi przepisami, „przewodniczący wydziału może zdecydować, w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium sądu”.

Prezydent Karol Nawrocki publicznie skrytykował rozporządzenie, nazywając je „ostentacyjnym aktem bezprawia” i podkreślając, że próba zastępowania ustaw rozporządzeniem „uderza w porządek konstytucyjny i legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej”. Rozporządzenie było szeroko krytykowane przez środowisko PiS.

Żurek: "Nie wycofam się"

Waldemar Żurek, w odpowiedzi na krytykę, opublikował wpis na platformie X, w którym stwierdził, że ma wrażenie, iż stanowi „zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne” [uderzał w PiS - dop. red.]. Dodał, że nie boi się tego obozu władzy, ma plan jak go rozliczyć i konsekwentnie go realizuje.

- Widzieliśmy kilka lat temu, dokąd zmierza Polska - niszczenie konstytucji, zrywanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, niezaprzysięganie legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zrywanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego, ręczne sterowanie sądami, niszczenie samorządu sędziowskiego - lista jest bardzo długa - napisał Żurek na X.

Żurek podkreślił, że jego działania mają na celu naprawę bezprawia, które miało miejsce w przeszłości. „Nie boję się tego obozu władzy. Mam plan, jak ich rozliczyć, i realizuję go konsekwentnie. A ich krzyk to tylko naturalna reakcja” - dodał.

Waldemar Żurek zapowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przedstawi projekt ustawy ws. uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018-25. Dodatkowo, poinformował, że na zaawansowanym etapie jest również projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem KRS. Te inicjatywy legislacyjne mają na celu dalsze reformy w polskim systemie sądownictwa i uregulowanie spornych kwestii związanych z jego funkcjonowaniem.

Kierwiński: "Naprawa wymiaru sprawiedliwości będzie postępować"

W sobotę wpis Żurka na X został załączony przez szefa MSWiA, przewodniczącego PO w Warszawie Marcina Kierwińskiego. Kierwiński, komentując sytuację, podkreślił determinację w kontynuowaniu rekonstrukcji systemu sądownictwa.

- Naprawa wymiaru sprawiedliwości cały czas trwa i będzie postępować dalej. Niezależnie od tego jak bardzo krzyczeć będą ci, którzy przez lata ten system dewastowali - napisał Kierwiński.

