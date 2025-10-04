Awantura o reformę sądownictwa. Żurek: nie boję się tego obozu władzy

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-10-04 18:53

Prezydent Karol Nawrocki mocno skrytykował rozporządzenie Waldemara Żurka nazywając go "ministrem bezprawia". Prokuratur Generalny odpowiedział, że "nie zatrzyma się" z dalszą reformą sądownictwa. Poparł go także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Waldemar Żurek

i

Autor: Paweł Supernak/ PAP
  • Marcin Kierwiński odpowiada na krytykę nowelizacji regulaminu urzędowania sądów.
  • Kontrowersje wokół zmian w systemie losowego przydziału spraw (SLPS).
  • Waldemar Żurek zapowiada projekt ustawy regulującej status sędziów powołanych w latach 2018-2025.
  • Kierwiński podkreśla determinację w naprawie wymiaru sprawiedliwości.

Rozporządzenie ministra Żurka zdenerwowało Nawrockiego

30 września w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które wprowadza istotne zmiany w regulaminie urzędowania sądów. Kluczową modyfikacją jest zapis dotyczący systemu losowego przydziału spraw (SLPS). Zgodnie z nowymi przepisami, „przewodniczący wydziału może zdecydować, w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium sądu”.

Prezydent Karol Nawrocki publicznie skrytykował rozporządzenie, nazywając je „ostentacyjnym aktem bezprawia” i podkreślając, że próba zastępowania ustaw rozporządzeniem „uderza w porządek konstytucyjny i legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej”. Rozporządzenie było szeroko krytykowane przez środowisko PiS.

Żurek: "Nie wycofam się"

Waldemar Żurek, w odpowiedzi na krytykę, opublikował wpis na platformie X, w którym stwierdził, że ma wrażenie, iż stanowi „zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne” [uderzał w PiS - dop. red.]. Dodał, że nie boi się tego obozu władzy, ma plan jak go rozliczyć i konsekwentnie go realizuje.

- Widzieliśmy kilka lat temu, dokąd zmierza Polska - niszczenie konstytucji, zrywanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, niezaprzysięganie legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zrywanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego, ręczne sterowanie sądami, niszczenie samorządu sędziowskiego - lista jest bardzo długa - napisał Żurek na X.

Żurek podkreślił, że jego działania mają na celu naprawę bezprawia, które miało miejsce w przeszłości. „Nie boję się tego obozu władzy. Mam plan, jak ich rozliczyć, i realizuję go konsekwentnie. A ich krzyk to tylko naturalna reakcja” - dodał.

Waldemar Żurek zapowiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu przedstawi projekt ustawy ws. uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018-25. Dodatkowo, poinformował, że na zaawansowanym etapie jest również projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem KRS. Te inicjatywy legislacyjne mają na celu dalsze reformy w polskim systemie sądownictwa i uregulowanie spornych kwestii związanych z jego funkcjonowaniem.

Kierwiński: "Naprawa wymiaru sprawiedliwości będzie postępować"

W sobotę wpis Żurka na X został załączony przez szefa MSWiA, przewodniczącego PO w Warszawie Marcina Kierwińskiego. Kierwiński, komentując sytuację, podkreślił determinację w kontynuowaniu rekonstrukcji systemu sądownictwa.

- Naprawa wymiaru sprawiedliwości cały czas trwa i będzie postępować dalej. Niezależnie od tego jak bardzo krzyczeć będą ci, którzy przez lata ten system dewastowali - napisał Kierwiński.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Pilne! Minister Żurek żąda ukarania sędziego TK Bogdana Święczkowskiego za prze…
ORZEŁ: ŻUREK PRACUJE NA WYSOKI WYROK!
QUIZ. Ukochane kluby polskich polityków. Nawrocki i Tusk to banał. Zgadniecie?
Pytanie 1 z 9
Komu kibicuje Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REFORMA SĄDOWNICTWA