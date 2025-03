Awantura o order Barbary Skrzypek. Padły mocne słowa

Brejza ma wątpliwości

Prezydent jeszcze przed pogrzebem Barbary Skrzypek wygłosił oświadczenie, w którym publicznie wyraził swoje wątpliwości w sprawie śmierci byłej szefowej biura Jarosława Kaczyńskiego (76 l.). Andrzej Duda już wtedy mówił jak cenił zmarłą, teraz na ręce jej rodziny przekazał ważne państwowe odznaczenie. - Najgłębsze kondolencje dla rodziny zmarłej, ale jakie konkretnie wybitne zasługi położyła pani Skrzypek w służbie państwu? - pytała Anna Maria Żukowska (42 l.) z Lewicy. Swoimi wątpliwościami publicznie podzielił się też Krzysztof Brejza, który napisał o początkach urzędniczej kariery Barbary Szkrzypek. - W latach komunistycznych była pracownikiem kancelarii tajnej w rządzie PRL, współpracownicą komunistycznego generała M. Janiszewskiego, który wcześniej tworzył WRON i wprowadzał stan wojenny, natomiast w III RP była pracownikiem administracyjnym w partii Kaczyńskiego, udziałowcem jego spółki. Pytanie publiczne do tysięcy ludzi z podziemia walczących w l. 80-tych z komuną. Co wy na to? Bo ja pewne wątpliwości pomimo tej sytuacji mam. – napisał i eurodeputowany KO.

Morawiecki o obrzydliwym ataku posła KO

Słowa Brejzy spotkały się z bardzo ostrą reakcją polityków PiS. - Żadna z Ciebie brejza, tyś jest najzwyczajniejsza ŁAJZA – grzmiał Jan Kanthak (34 l.). Z kolei Mateusz Morawiecki (57 l.) słowa polityka obozu rządzącego nazwał obrzydliwym atakiem. - To są ludzie odpowiedzialni za śmierć Pani Barbary, za przemysł pogardy skierowany wobec ludzi, których nienawidzą. Nienawiść takich łajdaków ma zawsze tragiczne konsekwencje. Ten przemysł pogardy zabija ludzi, a tacy jego udziałowcy niczym nie różnią się od Urbana i tych, którzy w PRL-u swoją nienawiścią doprowadzili do śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i innych walczących o wolność – napisał były premier.

(1/3) Prezydent odznaczył dziś śp. B. Skrzypek Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. B. Skrzypek w latach komunistycznych była pracownikiem kancelarii tajnej w rządzie PRL, współpracownicą komunistycznego generała M. Janiszewskiego,— Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) March 22, 2025

To są ludzie odpowiedzialni za śmierć Pani Barbary, za przemysł pogardy skierowany wobec ludzi, których nienawidzą. Nienawiść takich łajdaków ma zawsze tragiczne konsekwencje.Najpierw odmówiono pełnomocnika śp. Pani Barbarze, która o to prosiła. Potem napuszczono na nią trzech… https://t.co/9f8obVYCWV— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 22, 2025