Ataki i groźby w polskich szkołach. Spór dotyczy internetu i dostępu do broni

W ostatnich dniach doszło do ataków i gróźb w szkołach, a służby udaremniły kolejne planowane akty przemocy

Policja, ABW i prokuratura prowadzą śledztwa, a przy szkołach wzmocniono patrole

W debacie wraca sprawa weta prezydenta wobec przepisów wdrażających unijny akt o usługach cyfrowych, DSA

W rozmowie padły także pytania o ograniczanie szkodliwych treści w sieci i dostęp do broni

Ataki w szkołach. Służby wzmacniają działania

Na przełomie września i października w polskich szkołach doszło do serii poważnych zdarzeń, w tym ataków z użyciem noży i ujawnienia planów przemocy. Najpoważniejsze przypadki odnotowano w Ostrołęce oraz Leszczydole-Nowinach. W atakach były ofiary i osoby ranne, a w innych sprawach zatrzymano podejrzanych i udaremniono przygotowywane ataki.

Sprawami zajmują się policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W pobliżu szkół zwiększono liczbę patroli, a rząd zwołał pilne narady. Służby analizują też zapowiedzi ataków i groźby publikowane w zamkniętych grupach w internecie.

Czy internet napędza strach w szkołach?

Jan Wróbel zwracał uwagę, że informacje o możliwych atakach szybko rozchodzą się w sieci i mogą potęgować strach wśród uczniów. Jego zdaniem dostęp do miejsc w internecie, które podsycają negatywne emocje i ułatwiają rozpowszechnianie gróźb, powinien być ograniczany.

Piotr Semka zauważył, że straszące historie od dawna krążą wśród młodzieży, ale media społecznościowe i komunikatory znacznie poszerzyły ich zasięg. W jego ocenie problemem jest także brak zaufania między politycznymi obozami. Przez to bezpieczeństwo szkół szybko staje się kolejnym polem bieżącego sporu.

W debacie przywoływane jest styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec krajowego projektu wdrażającego unijny akt o usługach cyfrowych, DSA. Weto opóźniło wprowadzenie części krajowych narzędzi służących blokowaniu i monitorowaniu nielegalnych treści. Wróbel uznał tę decyzję za ważny element obecnej dyskusji. Semka zwracał z kolei uwagę, że część prawicy obawia się przepisów, które mogłyby z czasem prowadzić do dalszego ograniczania wolności w internecie.

Dostęp do broni znów dzieli rozmówców

Rozmowa dotyczyła także postulatów szerszego dostępu do broni. Jan Wróbel sprzeciwił się takim zmianom. Argumentował, że łatwiejszy dostęp do broni palnej mógłby prowadzić do tragiczniejszych skutków przemocy, zwłaszcza gdy jej sprawcami są młode osoby.

Piotr Semka zaznaczył, że porównując Polskę z USA, trzeba brać pod uwagę odmienną kulturę prawną i tradycję samodzielnej obrony. Mówił też o odpowiedzialności osób, które używają broni w obronie własnego domu. Spór o ograniczanie treści w internecie i dostęp do broni trwa równolegle ze śledztwami oraz poszukiwaniem sposobów, by zapobiec kolejnym atakom.

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