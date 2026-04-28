Armada dronów obroni Polskę. Wspólne działanie z Ukrainą

Adam Brzozowski
PAP
2026-04-28 4:37

Polska i Ukraina zbudują wspólną armadę dronową, łącząc polskie finansowanie z ukraińskim doświadczeniem frontowym. Premier Donald Tusk i szefowa rządu Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosili to w Rzeszowie podczas konferencji Road to URC. Wsparciem dla projektu ma być też unijny fundusz obronny.

Donald Tusk

Ogłoszenie planu budowy armady bezzałogowców nastąpiło podczas konferencji Road to URC w Rzeszowie. Szef polskiego rządu podkreślił, że nowoczesna flota dronów ma zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Europie. Projekt opiera się na unikatowym doświadczeniu Ukrainy, która od 50 miesięcy odpiera rosyjską agresję.

Dla mnie jest bardzo ważne, aby te tragiczne, równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba – powiedział Donald Tusk na konferencji. Ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się być partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej, bo wie, jak bronić się przed atakami. – Polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół – zapowiedział szef rządu.

Premier Ukrainy wskazała zaś Polskę jako kluczowego partnera strategicznego i podkreśliła znaczenie ukraińskiego sektora obronnego. – On przeszedł ogromną zmianę. Byliśmy krajem, który otrzymywał pomoc od pierwszych dni inwazji rosyjskiej, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności podkreśliła Julia Swyrydenko.

Podczas poniedziałkowej konferencji głos zabrał także europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Przedstawiciel KE podkreślił, łącząc się online z uczestnikami konferencji Road to URC w Rzeszowie, że integracja potencjału obronnego Ukrainy z Unią Europejską jest niezbędna w celu skutecznego odstraszania rosyjskiego zagrożenia. Dodał, że Kijów posiada unikalne, sprawdzone w boju rozwiązania technologiczne, które powinny stać się fundamentem nowej, wspólnej unii obronnej.

Komisarz zaznaczył, że obok wsparcia finansowego, w tym pożyczki w wysokości 60 mld euro kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa musi być pełne włączenie Ukrainy do jednolitego rynku europejskiego. Według Kubiliusa Ukraina ma potencjał, by stać się nowym tygrysem gospodarczym Europy, a jej sukces może zainspirować transformację w całym regionie, stanowiąc tym samym najlepszą długoterminową gwarancję sprawiedliwego pokoju. Szczyt w Rzeszowie Road to URC (Ukraine Recovery Conference) – „Security and Defence Dimension” jest kluczowym etapem przygotowań do czerwcowego forum URC, które odbędzie się w Gdańsku i będzie poświęcone powojennej odbudowie ukraińskiego państwa. 

