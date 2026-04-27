MSWiA o granicy: "Zero tolerancji". Co się dzieje?

olska odnotowuje zerową liczbę nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią w pierwszym kwartale 2026 roku.

Skuteczność ochrony granicy to wynik polityki "zero tolerancji", wzmocnionych działań służb i nowoczesnych technologii.

Inwestycje w systemy antydronowe i EES, a także współpraca międzyresortowa, znacząco poprawiły bezpieczeństwo.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej od kilku lat stanowiła jedno z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa. Wzmożona presja migracyjna, często instrumentalizowana przez reżim białoruski, wymagała zdecydowanych działań. Jak wynika z najnowszych danych MSWiA, podjęte kroki przynoszą wymierne rezultaty, świadcząc o efektywności zastosowanych rozwiązań i polityki prowadzonej przez polski rząd.

Niezwykły sukces: Zero nielegalnych przekroczeń w pierwszym kwartale 2026 roku

Dane przedstawione przez MSWiA podczas odprawy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic w poniedziałek 27 kwietnia 2026 roku, są jednoznaczne. W pierwszym kwartale bieżącego roku nie odnotowano ani jednego skutecznego nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Jest to przełom w kontekście wcześniejszych lat, kiedy liczba incydentów sięgała dziesiątek tysięcy rocznie. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił, że to wynik zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy.

„Liczba osób, które w pierwszym kwartale nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, wynosi zero. Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa. Obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są” – przekonywał minister Kierwiński.

Spadek liczby prób sforsowania zapory jest równie imponujący. Z niemal 3,9 tys. odnotowanych rok wcześniej, liczba ta spadła do zaledwie 150 w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku. To świadczy o tym, że bariera fizyczna w połączeniu z intensywnym monitoringiem i obecnością służb stanowi skuteczną barierę odstraszającą.

Polityka "zero tolerancji" i wzmocnione działania Straży Granicznej

Kluczowym elementem sukcesu jest konsekwentna polityka "zero tolerancji" dla łamania prawa. MSWiA jasno komunikuje, że osoby, które nielegalnie próbują przekroczyć granicę lub nadużywają polskiej gościnności, muszą liczyć się z konsekwencjami. Skuteczność odsyłania osób, które nie mają prawa pobytu w Polsce, wzrosła o 150% w porównaniu z 2022 rokiem, utrzymując się na poziomie 65%.

W 2025 roku Straż Graniczna wydała niemal 15 tysięcy decyzji o obowiązkowym powrocie cudzoziemców, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

„Prowadzimy politykę zera tolerancji dla łamania prawa. Jeśli ktoś nadużywa polskiej gościnności i łamie przepisy, musi wyjechać” – podkreślił minister Kierwiński, wskazując na bezkompromisowe podejście państwa.

Nowoczesne technologie i współpraca międzyresortowa

Wzrost skuteczności ochrony granicy to nie tylko zasługa zwiększonego zaangażowania ludzkiego, ale również inwestycji w nowoczesne technologie. Od marca 2026 roku granicę wspiera system antydronowy wart 60 milionów złotych, który według MSWiA jest w stanie wykrywać obiekty latające z odległości setek kilometrów. To innowacyjne rozwiązanie znacząco zwiększa możliwości monitorowania przestrzeni powietrznej nad granicą, zapobiegając próbom nielegalnego przekraczania z wykorzystaniem dronów.

Równolegle na wszystkich 71 przejściach granicznych działa system EES (Entry/Exit System), który zarejestrował już 5,6 miliona operacji i pobrał dane biometryczne od ponad 2 milionów podróżnych. Ten zaawansowany system cyfrowy usprawnia kontrolę i identyfikację osób przekraczających granicę, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Na przebudowę i modernizację zabezpieczeń granicznych przeznaczono blisko 3 miliardy złotych. To ogromna inwestycja, która obejmuje zarówno infrastrukturę fizyczną, jak i systemy elektroniczne. Kluczowa jest również współpraca międzyresortowa i zaangażowanie wielu służb. Oprócz Straży Granicznej, w ochronę granicy wschodniej zaangażowane są Wojsko Polskie, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Taka synergia działań gwarantuje kompleksowe podejście do wyzwań granicznych.

Wnioski i perspektywy na przyszłość

Sukces odnotowany w pierwszym kwartale 2026 roku na granicy polsko-białoruskiej jest dowodem na to, że zdecydowane działania, inwestycje w technologię i konsekwentna polityka "zero tolerancji" przynoszą oczekiwane rezultaty. Polska granica wschodnia, będąca jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, jest obecnie jedną z najlepiej chronionych.

Dalsze utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa będzie wymagało nieustannej czujności, adaptacji do zmieniających się zagrożeń i kontynuacji współpracy międzynarodowej. Można spodziewać się, że polskie doświadczenia w zarządzaniu granicą wschodnią staną się wzorem dla innych państw mierzących się z podobnymi wyzwaniami.

