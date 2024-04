Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Arłukowicz: Ministrowie mieli błyskawiczne zadania

Bartosz Arłukowicz zapytany w "Sednie sprawy" o to, dlaczego tak szybko zachodzą zmiany w rządzie, odparł: - Od początku było mówione, mówiliśmy o tym, że ministrowie mają swoje błyskawiczne zadania do wykonania. Ministrowie Sienkiewicz, Borys Budka czy minister Kierwiński wykonali swoje czynności początkowe: czyli przejęcie władzy i naprawy tego wszystkiego co zastali po PiS. Dzisiaj jest decyzja o tym, że startują do Europarlamentu nie dlatego, że zakończyli swoją misję tylko dlatego, że są bardzo silnymi politykami a lista do parlamentu mu być bardzo silna i tak silne listy podaliśmy.