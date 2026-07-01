Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tymczasowy areszt dla byłego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Prokuratura argumentuje, że areszt jest konieczny z powodu obawy matactwa, ryzyka ukrywania się i groźby surowej kary za 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Obrona Ziobry podkreśla polityczne tło sprawy, wskazując na przyspieszenie terminu posiedzenia i fakt, że były minister opuścił Polskę legalnie.

Decyzja sądu jest kluczowa, gdyż prawomocne postanowienie o areszcie jest warunkiem złożenia ewentualnego wniosku o ekstradycję.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja sądu

Warszawski Sąd Okręgowy podjął ostateczną decyzję w głośnej sprawie. Sąd utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Tym samym uprawomocniła się lutowa decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. To kluczowy moment w wielowątkowym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w ramach którego prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Były minister przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a decyzja sądu może być przełomem w działaniach śledczych.

ZIOBRO SIĘ BOHATERSKO UKRYWA?!

Dlaczego prokuratura domaga się aresztu dla Zbigniewa Ziobry?

Jak przekonywał przed posiedzeniem prokurator Piotr Woźniak, powody, dla których śledczy wnioskowali o areszt, są dalej aktualne. W ocenie prokuratury istnieje realna obawa matactwa procesowego ze strony byłego ministra, a grożąca mu surowa kara mogłaby skłaniać go do utrudniania postępowania. Śledczy wprost powołują się na obawę ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, która ich zdaniem już się zmaterializowała.

Kluczowym argumentem jest jednak fakt, że prawomocny tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej ze Stanów Zjednoczonych. Bez tej decyzji prokuratura miałaby związane ręce i nie mogłaby formalnie zwrócić się do amerykańskich władz o wydanie polityka. To właśnie ten aspekt sprawia, że postanowienie sądu ma tak duże znaczenie dla dalszego biegu śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

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