Nieoficjalne ustalenia mediów ws. Marcina Romanowskiego. Ma być zupełnie gdzie indziej, niż Ziobro

Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości i polityka PiS, Marcina Romanowskiego, złożył do sądu wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego wobec jego klienta.

Głównym argumentem wniosku jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, państwie nienależącym do Unii Europejskiej, co oznacza, że ENA nie ma tam zastosowania.

Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami prokuratorskimi, obejmującymi m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze oraz przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Dziennikarz RMF FM ujawnił, że obrońca Marcina Romanowskiego skierował do sądu pismo z prośbą o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Nakaz ten został wydany za politykiem PiS, który pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jak informuje storna internetowa RMF FM, podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa.

Argumentacja obrony

W treści pisma skierowanego do sądu, obrońca Romanowskiego argumentuje, że przesłanką do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania jest uzasadnione podejrzenie, iż poszukiwany ukrywa się na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wskazano, że polityk przez okres ponad dwóch i pół roku nie został zatrzymany w żadnym kraju UE. Dodatkowo, obrona podkreśla, że Serbia nie jest członkiem Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, zdaniem prawnika, utrzymywanie w mocy instrumentu, który ma zastosowanie wyłącznie w ramach Unii, jest bezzasadne, jeśli poszukiwany przebywa poza jej granicami.

Wcześniejszy pobyt i azyl polityczny

Marcin Romanowski przez ponad półtora roku mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. W tym czasie, nie rezygnując z mandatu posła na Sejm RP, podjął pracę jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności. Instytut ten został utworzony w kwietniu 2025 roku przez think-tank powiązany z partią Orbana. Węgierskie władze nie realizowały wówczas Europejskiego Nakazu Aresztowania ze względu na przyznaną Romanowskiemu ochronę międzynarodową. Podobna linia argumentacji, dotycząca miejsca pobytu poza obszarem obowiązywania ENA, pojawia się również w kontekście Zbigniewa Ziobry, który według doniesień ma przebywać w Stanach Zjednoczonych.

Zarzuty prokuratorskie

Prokuratura postawiła Marcinowi Romanowskiemu łącznie 19 zarzutów. Wśród kluczowych czynów, o które jest podejrzany, wymienia się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze oraz przywłaszczenie środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

W naszej galerii zobaczysz, jak Marcin Romanowski spędzał niegdyś czas:

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