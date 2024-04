Ardanowski: wybory samorządowe uratowały PiS przed rozpadem

Izabela Bodnar czy Jacek Sutryk? We Wrocławiu wszystko jest już jasne!

Były minister rolnictwa w rządzie PiS, a dziś doradca prezydenta Andrzeja Dudy (52 l.) jeszcze w listopadzie domagał się sukcesji w partii. „Prezes Jarosław Kaczyński musi oddawać władzę w partii. Partia nie może być oparta tylko o Kaczyńskiego, czyli jednego, starzejącego się człowieka’ – mówił i ostrzegał: „Nie możemy stać się partią geriatryczno – kanapową”. Jak dziś ocenia wynik PiS w wyborach samorządowych?

„Może się okazać, że to zwycięstwo pyrrusowe. Pokazuje co prawda, że partia nie idzie w rozsypkę, ale realnie skutkuje utratą części władzy” – analizuje Ardanowski i wskazuje, że skala strat za chwilę może okazać się dla PiS znacząca. „W najbliższych dwóch tygodniach będą się odbywały posiedzenia nowych rad powiatów. Napływają informacje, że w wielu powiatach, w których PiS osiągnęło największą liczbę radnych brakuje mu większości do rządzenia i nie będzie z kim zawierać koalicji” – zaznacza.

PiS może pozostać hegemonem

Co jego zdaniem powinien zrobić PiS? „Musi przedstawić nowy program, dokonać wewnętrznych ocen, wyciągnąć wnioski co do przyczyn utracenia części zaufania wśród wyborców. Od tej analizy będzie zależało, czy PiS pozostanie hegemonem po prawej stronie sceny politycznej, czy będą powstawały nowe byty”.

