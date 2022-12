POLITYCY TO ZAPALENI SPORTOWCY

Antoni Macierewicz z gracją skoczył do wody! Echem odbił się głośny plusk [ZDJĘCIA]

Podczas mundialu emocje sportowe udzielają się także politykom, zwłaszcza tym, którzy grają lub kiedyś grali w piłkę. Należą do nich m.in.: były premier Donald Tusk (65 l.), minister sportu Kamil Bortniczuk 39 l.) - były zawodnik GKS Głuchołazy, i niedoszły piłkarz - europoesł Patryk Jaki (37 l.). Sprawdziliśmy, jakie dziedziny sportu uprawiają znani politycy! Jedna z nich jest szczególnie ciekawa, to skoki do wody w wykonaniu Antoniego Macierewicza (74 l.).