Antoni Macierewicz pozbawiony ochrony i limuzyny. Pilna decyzja MON

Wiceszef MON przekazała, że Macierewicz nie będzie miał już do swojej dyspozycji służbowego auta i ochrony: - Mam do przekazania jedną nową wiadomość i z punktu faktycznego i symbolicznego jest bardzo istotna. Minister obrony narodowej podjął decyzję o odstąpieniu od ochraniania Antoniego Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową. Kwestia ochrony i służbowego samochodu jest też z chwilą, w której jesteśmy zamknięta - ogłosił. Wiadomo, że były szef MON w rządzie PiS korzystał z przywilejów od 2018 roku, chociaż nie był już wtedy szefem Ministerstwa Obrony Narodowej: - Nie pełniąc funkcji w MON, Antoni Macierewicz korzystał z pełnej obsługi Żandarmerii Wojskowej. To jest historia, z której wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Procedura jest przeprowadzana w tej chwili. Ochrona odstąpi w ciągu kolejnych minut - powiedział w czasie konferencji prasowej Tomczyk.

Co więcej zdecydowano, że powstanie specjalny zespół, który przyjrzy się działaniom podkomisji smoleńskiej, którą kierował Antoni Macierewicz. Zostanie powołany już wkrótce i będzie podlegał MON. Przypomnijmy, że wczoraj media obiegła wiadomość, że Macierewicz pojawił się w budynku, w którym miała siedzibę komisja i wznowił jej pracę, chociaż decyzja MON w sprawie komisji była jasna, komisja ulega likwidacji.