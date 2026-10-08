Anna Maria Żukowska zdecydowanie o aborcji. "Polski są wkurzone"

- W czwartek o godzinie 9:00 zaplanowano posiedzenie komisji parlamentarnej, która ma zająć się kwestią legalności aborcji w Polsce.
- Na komisji mają zostać przegłosowane dwa projekty ustaw: jeden Lewicy i Koalicji Obywatelskiej dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji, a drugi Trzeciej Drogi, przywracający przesłankę eugeniczną.
- Lewica aktywnie wraca do tematu aborcji, podkreślając niezadowolenie społeczne („Polki są wkurzone”) z braku postępów w tej sprawie, co potwierdzają wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej i Włodzimierza Czarzastego.
8 października o godzinie 9:00 zaplanowano posiedzenie komisji parlamentarnej, której celem jest rozpatrzenie kwestii prawa aborcyjnego. Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, podkreśliła, że jej ugrupowanie ponownie podnosi temat legalności aborcji.
- Polki są wkurzone na to, że – mimo że obiecywaliśmy, że coś się w tej sprawie zmieni. Przez długi czas Sejm się tym nie zajmuje - stwierdziła na antenie Polsatu.
Powrót do tej tematyki skomentował również Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który na platformie X ogłosił: „Wartości się nie porzuca. W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych – ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz wracamy do projektów dotyczących aborcji”.
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Anna Maria Żukowska ponownie odniosła się także do nastrojów społecznych, wskazując na narastające niezadowolenie.
- Teraz nastąpiły emocje negatywne, znaczy wkurzyliśmy się. [...] Polki są wkurzone – oświadczyła. - Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie ugrupowania polityczne są po stronie praw kobiet, a jakie nie są. I to nie będzie zaskoczenie, natomiast to jest coś, co trzeba przeciąć, co trzeba pokazać jasno, jednoznacznie, nie udawać, nie kluczyć i pokazać to po prostu w głosowaniu na sali plenarnej - dodała.
Propozycje legislacyjne
Podczas nadchodzącego posiedzenia komisji, Anna Maria Żukowska przewiduje, że "dwa projekty będą przegłosowane". Oceniła, że osiągnięcie większości w komisji nie powinno stanowić problemu, gdyż "te rozmowy się toczyły przez szereg czasu". Posłanka doprecyzowała, że chodzi o dwie konkretne inicjatywy ustawodawcze.
- Mówię o wspólnej ustawie, naszej i Koalicji Obywatelskiej, o dykryminalizacji pomocy w aborcji, a druga ustawa jest ustawą Trzeciej Drogi [...] dotyczącą przywrócenia tej przesłanki eugenicznej – wyjaśniła.
Po zakończeniu prac na etapie komisji, projekty mają zostać skierowane pod obrady Sejmu. W rozmowie z dziennikarzem padło pytanie o realne szanse na przeprowadzenie projektów liberalizujących prawo aborcyjne w obecnym składzie Sejmu. Anna Maria Żukowska odpowiedziała, wskazując na potrzebę szerszego poparcia.
- Żeby była większość, musi być więcej posłów i posłanek progresywnych, lewicowych, socjaldemokratycznych, czyli nas - oceniła.
Zasugerowała również, że większa reprezentacja takich polityków mogłaby pojawić się w kolejnej kadencji parlamentu.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Anna Maria Żukowska: