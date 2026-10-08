Anna Maria Żukowska zdecydowanie o aborcji. "Polski są wkurzone"

W czwartek o godzinie 9:00 zaplanowano posiedzenie komisji parlamentarnej, która ma zająć się kwestią legalności aborcji w Polsce.

Na komisji mają zostać przegłosowane dwa projekty ustaw: jeden Lewicy i Koalicji Obywatelskiej dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji, a drugi Trzeciej Drogi, przywracający przesłankę eugeniczną.

Lewica aktywnie wraca do tematu aborcji, podkreślając niezadowolenie społeczne („Polki są wkurzone”) z braku postępów w tej sprawie, co potwierdzają wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej i Włodzimierza Czarzastego.

8 października o godzinie 9:00 zaplanowano posiedzenie komisji parlamentarnej, której celem jest rozpatrzenie kwestii prawa aborcyjnego. Przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, podkreśliła, że jej ugrupowanie ponownie podnosi temat legalności aborcji.

- Polki są wkurzone na to, że – mimo że obiecywaliśmy, że coś się w tej sprawie zmieni. Przez długi czas Sejm się tym nie zajmuje - stwierdziła na antenie Polsatu.

Powrót do tej tematyki skomentował również Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który na platformie X ogłosił: „Wartości się nie porzuca. W listopadzie 2025 r. mówiłem w PAP: najpierw walka o prawa par jednopłciowych – ile się da, a potem sprawa aborcji. Dziś mamy już ponad 500 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz wracamy do projektów dotyczących aborcji”.

Anna Maria Żukowska ponownie odniosła się także do nastrojów społecznych, wskazując na narastające niezadowolenie.

- Teraz nastąpiły emocje negatywne, znaczy wkurzyliśmy się. [...] Polki są wkurzone – oświadczyła. - Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie ugrupowania polityczne są po stronie praw kobiet, a jakie nie są. I to nie będzie zaskoczenie, natomiast to jest coś, co trzeba przeciąć, co trzeba pokazać jasno, jednoznacznie, nie udawać, nie kluczyć i pokazać to po prostu w głosowaniu na sali plenarnej - dodała.

Propozycje legislacyjne

Podczas nadchodzącego posiedzenia komisji, Anna Maria Żukowska przewiduje, że "dwa projekty będą przegłosowane". Oceniła, że osiągnięcie większości w komisji nie powinno stanowić problemu, gdyż "te rozmowy się toczyły przez szereg czasu". Posłanka doprecyzowała, że chodzi o dwie konkretne inicjatywy ustawodawcze.

- Mówię o wspólnej ustawie, naszej i Koalicji Obywatelskiej, o dykryminalizacji pomocy w aborcji, a druga ustawa jest ustawą Trzeciej Drogi [...] dotyczącą przywrócenia tej przesłanki eugenicznej – wyjaśniła.

Po zakończeniu prac na etapie komisji, projekty mają zostać skierowane pod obrady Sejmu. W rozmowie z dziennikarzem padło pytanie o realne szanse na przeprowadzenie projektów liberalizujących prawo aborcyjne w obecnym składzie Sejmu. Anna Maria Żukowska odpowiedziała, wskazując na potrzebę szerszego poparcia.

- Żeby była większość, musi być więcej posłów i posłanek progresywnych, lewicowych, socjaldemokratycznych, czyli nas - oceniła.

Zasugerowała również, że większa reprezentacja takich polityków mogłaby pojawić się w kolejnej kadencji parlamentu.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Anna Maria Żukowska:

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