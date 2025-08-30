Andrzej Duda zrywa z polityką? Zdradził, co zamierza

„Chce przełamać schemat”

Bliscy współpracownicy byłego prezydenta zdradzają, że Duda zamierza przełamać schemat „prezydenckiej emerytury”. W prywatnych rozmowach miał przekonywać, że nie chce powtarzać losu swoich poprzedników i widzi się w nowej roli poza tradycyjnym światem partyjnych układanek.

Think tank zamiast partii

Jak ustaliła PAP, jednym z najczęściej powracających pomysłów w rozmowach z otoczeniem Dudy jest utworzenie międzynarodowego think tanku skupionego wokół regionu Trójmorza. Organizacja miałaby łączyć środowiska polityczne i biznesowe z Europy Środkowo-Wschodniej.

Na razie były prezydent nie podjął żadnych formalnych kroków w tym kierunku, ale sam przyznawał, że taka idea chodzi mu po głowie.

Książka i nowe biura

Na dziś Andrzej Duda koncentruje się przede wszystkim na promocji swojej autobiografii „To ja” oraz otwieraniu biur w Krakowie i Warszawie. Jego współpracownicy przekonują jednak, że to dopiero początek aktywności byłego prezydenta.

Żadnej partii, żadnego PiS

Źródła zbliżone do Dudy jasno podkreślają: nie interesuje go tworzenie nowej partii ani walka o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Nie widzi się też w roli organizatora politycznych struktur. „Dobrze występuje, ale budowanie zaplecza to nie jest jego mocna strona” – komentuje polityk związany z PiS.

Mało prawdopodobny jest również scenariusz, w którym Duda miałby w przyszłości zostać premierem w ewentualnym rządzie prawicy.

Pewne przywileje

Były prezydent może liczyć na dożywotnią emeryturę prezydencką w wysokości ok. 13,7 tys. zł brutto miesięcznie oraz ochronę SOP. Do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przed laty wykładał prawo, już nie wróci.

Nowa rola czy polityczna cisza?

Czy Andrzej Duda rzeczywiście przełamie schemat i stworzy własny think tank, czy też zniknie z pierwszej linii życia publicznego? Na razie pewne jest tylko to, że nie zamierza zostać partyjnym żołnierzem.

