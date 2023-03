Dawid Kubacki wyjaśnia nagły powrót do domu. Chodzi o zdrowie jego żony

Polski skoczek narciarski Dawid Kubacki przeżywa ciężkie chwile. Gdy skoczek nagle opuścił turniej Raw Air kibice byli zaniepokojeni. Przyczynę swojego zniknięcia sportowiec wyjaśnił w szczerym poście zamieszczonym na Instagramie. Okazało się, że chodzi o sytuację zdrowotną jego małżonki Marty.

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał Dawid Kubacki informując jednocześnie, że w tym sezonie nie wróci już na skocznie.

Andrzej Duda ze słowami otuchy dla Dawida Kubackiego. "Jesteśmy z Panem"

Pod zamieszczonym postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dla Dawida i jego rodziny od fanów sportowca. O swoim wsparciu postanowił również zapewnić prezydent Andrzej Dudy. Prezydent skierował słowa otuchy do skoczka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem!!!" - napisał Andrzej Duda na Twitterze.

