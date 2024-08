i Autor: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Prezydent Andrzej Duda

Polityka

Andrzej Duda z wizytą w Kijowie. Weźmie udział w obchodach rocznicy Niepodległości Ukrainy

KPRP napisała na platformie "X", że "rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie". Dodała, że prezydent bierze udział w obchodach 33. rocznicy Niepodległości Ukrainy. Do wpisu na "X" dołączono też nagranie z powitania polskiego prezydenta w Ukrainie. Sobotnia (24.08) wizyta polskiego prezydenta w Kijowie to piąta od początku rosyjskiej inwazji - 24 lutego 2022 r. Polsat News ustalił, że dojdzie do spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.