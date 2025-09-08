Andrzej Duda szczerze o swoim następcy: Nawrocki będzie lepszym prezydentem!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-08 5:31

Były prezydent Andrzej Duda (53 l.) jest zadowolony z tego, jak przez 10 lat pełnił najwyższą funkcję w państwie. A jak się okazuje, ma duże oczekiwania wobec Karola Nawrockiego (42 l.). - Mam nadzieję, że będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda – powiedział W Radiu Plus.

Andrzej Duda, Karol Nawrocki

i

Autor: AP Photo/Czarek Sokolowski/ Associated Press

Andrzej Duda modlił się o mądrość

Były prezydent w godzinnej rozmowie opowiedział o swojej prezydenturze. Ujawnił m.in., że przed rozmowami na szczycie państw, zawsze wzywał Ducha Świętego. - „Dodaj nam siły, ochoty i zdolności, aby ta praca dla Rzeczypospolitej była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym – zacytował na antenie słowa modlitwy. - Modliłem się także z całej mocy o mądrość, o to, żebym podejmował mądre decyzje, zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach – powiedział Andrzej Duda.

W rozmowie z Weroniką Kostrzewą wspominał także zdziwienie Jarosława Kaczyńskiego, gdy okazało się jak „radykalnie antyaborcyjne" są jego poglądy. Zapytany o to czy projekt ustawy jaki złożył, gdy wybuchły protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją, nie był próbą liberalizacji prawa chroniącego życie, a tym samym propozycją stojącą w kontrze do nauczania Kościoła, odpowiedział: "Miałem na myśli sytuację bardzo trudną, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które umrze na pewno. Ono żyje tylko dlatego, że znajduje się w łonie matki. Ale w momencie, w którym zostałoby od łona matki odłączone, to nie ma szans żyć. Proszę wziąć pod uwagę, że nie jestem lekarzem. Wiem jednak, że są takie sytuacje. Rozmawiałem z ekspertami na ten temat. To są kwestie bardzo trudne do uregulowania w sensie prawnym. – dodał Duda.

Nawrocki wygrywa w prestiżowym starciu z Tuskiem. Mamy najnowszy sondaż

"Oby każdy prezydent był lepszy"

Były prezydent wspomniał też o sondażu, w którym Polacy zostalii zapytani, czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem od niego. - Mam nadzieję, że będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i mam nadzieję, że następny też. Mam nadzieję, że każdy prezydent będzie lepszy, ponieważ to jest to, czego Polska potrzebuje najbardziej dzisiaj. Polska, która rozwija się, która musi stworzyć swoją międzynarodową – stwierdził Andrzej Duda.

Polityka SE Google News
Papież Leon XIV rozmawiał z prezydentem Nawrockim
7 zdjęć
Express Biedrzyckiej | 2025 09 05 | VOD 3
Sonda
Czy Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki