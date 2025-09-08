Andrzej Duda szczerze o swoim następcy: Nawrocki będzie lepszym prezydentem!

Andrzej Duda modlił się o mądrość

Były prezydent w godzinnej rozmowie opowiedział o swojej prezydenturze. Ujawnił m.in., że przed rozmowami na szczycie państw, zawsze wzywał Ducha Świętego. - „Dodaj nam siły, ochoty i zdolności, aby ta praca dla Rzeczypospolitej była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym – zacytował na antenie słowa modlitwy. - Modliłem się także z całej mocy o mądrość, o to, żebym podejmował mądre decyzje, zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach – powiedział Andrzej Duda.

W rozmowie z Weroniką Kostrzewą wspominał także zdziwienie Jarosława Kaczyńskiego, gdy okazało się jak „radykalnie antyaborcyjne" są jego poglądy. Zapytany o to czy projekt ustawy jaki złożył, gdy wybuchły protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją, nie był próbą liberalizacji prawa chroniącego życie, a tym samym propozycją stojącą w kontrze do nauczania Kościoła, odpowiedział: "Miałem na myśli sytuację bardzo trudną, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które umrze na pewno. Ono żyje tylko dlatego, że znajduje się w łonie matki. Ale w momencie, w którym zostałoby od łona matki odłączone, to nie ma szans żyć. Proszę wziąć pod uwagę, że nie jestem lekarzem. Wiem jednak, że są takie sytuacje. Rozmawiałem z ekspertami na ten temat. To są kwestie bardzo trudne do uregulowania w sensie prawnym. – dodał Duda.

"Oby każdy prezydent był lepszy"

Były prezydent wspomniał też o sondażu, w którym Polacy zostalii zapytani, czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem od niego. - Mam nadzieję, że będzie lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i mam nadzieję, że następny też. Mam nadzieję, że każdy prezydent będzie lepszy, ponieważ to jest to, czego Polska potrzebuje najbardziej dzisiaj. Polska, która rozwija się, która musi stworzyć swoją międzynarodową – stwierdził Andrzej Duda.

