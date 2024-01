Andrzej Duda spotkał się z Szymonem Hołownią. Wszystko jasne! Jest oświadczenie prezydenta

Morawiecki wystąpił w brytyjskiej tv. Mówił o Tusku, mocne porównanie do Putina

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. O co chodzi z posłami? Wszystko, co musisz wiedzieć!

W poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczął konsultacje w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Marszałek rozmawiał z szefem Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem oraz z RPO Marcinem Wiąckiem, ma też w planie spotkanie z przewodniczącym PKW Sylwestrem Marciniakiem oraz sędziami w stanie spoczynku. O 13:30 natomiast udał się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

Po spotkaniu z marszałkiem Sejmu prezydent Andrzej Duda w oświadczeniu powiedział: - Uważam, że ta pętla, która komplikuje się coraz bardziej, zapętla się coraz bardziej, powinna zostać w jakiś sposób przecięta. Sytuacja jest ustrojowo i prawnie bardzo trudna i konia z rzędem temu, kto w ogóle jeszcze rozumie o co chodzi, zwłaszcza, jeśli chodzi o zwykłych obywateli.

Prezydent powiedział też wprost: - Moje stanowisko jest jasne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta. (...) Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zamknięcie sprawy posłów Kamińskiego i Wąsika. Po to, by niepokoje, które narosły nie rozprzestrzeniały się dalej. W inny sposób ta sytuacja nie jest rozwiązywalna. (...) Rozmowa z marszałkiem Hołownią przebiegła w spokojnej atmosferze. Nie doszliśmy jednak do porozumienia ws. posłów Kamińskiego i Wasika. Dalsze decyzje marszałek Sejmu będzie ponosił w ramach swojej odpowiedzialności - podkreślił prezydent.

Sprawa Michała Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Przypomnijmy, że były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika, najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 10-12 stycznia.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tego samego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek o wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z Marszałkiem Sejmu @szymon_holownia. pic.twitter.com/ixeQX4sVcs— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 8, 2024