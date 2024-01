i Autor: Czarek Sokolowski/AP

coraz "ciekawiej"

Andrzej Duda pójdzie na wojnę totalną z rządem?! Chodzi o budżet państwa!

W czwartek (18 stycznia 2024 roku) przyjął ustawę budżetową na 2024 r. Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie jest praktycznie pewne, że błyskawicznie uzyska poparcie większości. Następnym krokiem będzie jednak podpis prezydenta, i tu... mogą zacząć się schody! Nie jest tajemnicą, że relacje Andrzeja Dudy z rządem Donalda Tuska są bardzo napięte. Według naszych najnowszych informacji prof. Adam Bodnar nie posłuchał jego apeli nie zarządzi przerwy w odbywaniu kary przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To ma sprawić, że Andrzej Duda ma skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego! W tym celu ma właśnie wykorzystać sprawę zatrzymanych, aby stwierdzić, że głosowanie nad budżetem było... sprzeczne z konstytucją!