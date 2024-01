Nagły zwrot w Sejmie. Hołownia zabrał głos. Relacja na żywo

Nowy rząd miał bardzo mało czasu, by przygotować nowy budżet, ale i tak prace w Sejmie przebiegły dość sprawnie. Pozostały już ostatnie głosowania, a potem projekt budżetu zostanie przesłany do prezydenta. Co zrobi Andrzej Duda? - Bez wątpienia kiedy zostanie budżet ostatecznie przedstawiony, to będzie on podlegał ocenie pana prezydenta, nie tylko co do merytoryki, czyli zaplanowanych wydatków, dochodów, przychodów, tych wszystkich kwestii, które budżet przesądza, ale również będzie badana kwestia trybu uchwalenia - powiedziała Małgorzata Paprocka w radiowej Jedynce.