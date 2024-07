Andrzej Duda o aborcji. Stanowcze słowa

Co z niedzielami handlowymi? Prezydent Duda ujawnia, co mówią mu znajome kasjerki

Andrzej Duda rozmawiał z redaktorem naczelnym "Super Expressu" Grzegorzem Zasępą między innymi na temat aborcji. W piątek 12 lipca w Sejmie odbyło się głosowanie nad ustawą dekryminalizującą usuwanie ciąży do 12. tygodnia czy pomoc w przeprowadzeniu aborcji. Ostatecznie wniosek został odrzucony większością głosów.

Grzegorz Zasępa zapytał, dlaczego prezydent zadeklarował, że nie podpisze ustawy dekryminalizującej aborcję jeszcze zanim miał okazję ją przeczytać.

- Panie redaktorze, ile będzie warty ten zakaz, jeżeli nie będzie żadnej sankcji za jego naruszenie? - odpowiedział Andrzej Duda.

Dopytywany, że nie zna treści ustawy, Andrzej Duda odpowiedział bardzo stanowczo.

- Zaraz, zaraz, jeśli słyszę słowo depenalizacja, czyli zniesienie karalności, to wiem, że doprowadzi to do absolutnej iluzoryczności zakazu aborcji. Tak nie może być, bo to oznacza, że życie nienarodzone nie będzie w ogóle chronione - stwierdził.

Prezydent bardzo wyraźnie podkreślił także swój osobisty stosunek do usuwania ciąży. - Nie jest też dla nikogo tajemnicą, że jestem przeciwnikiem aborcji - skwitował w rozmowie z nami.

