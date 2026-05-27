Andrzej Duda kandydatem na prezydenta Krakowa? Polityk PiS stawia sprawę jasno

Miszalski odwołany przez przeciwników

Niedzielne referendum lokalne przyniosło polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu po zaledwie dwóch latach rządów. Oficjalne wyniki podane przez Miejską Komisję ds. Referendum nie pozostawiają złudzeń: za dymisją włodarza zagłosowało aż 171 581 mieszkańców, podczas gdy przeciwko opowiedziało się zaledwie 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., co pozwoliło przekroczyć wymagany próg ważności (26,98 proc.). Za wnioskiem o odwołanie stała grupa obywateli z Janem Hoffmanem na czele, a akcję czynnie wsparł dawny rywal Miszalskiego, Łukasz Gibała, oraz ugrupowania prawicowe – PiS i Konfederacja. Organizatorzy zarzucali prezydentowi m.in. niespełnienie obietnic, drastyczne zadłużanie miasta oraz kontrowersje wokół Strefy Czystego Transportu.

Trzy miesiące do wyborów

Premier Donald Tusk (69 l.) poinformował, że do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa, funkcję komisarza w mieście będzie pełnił Stanisław Kracik (72 l.). Był on jednym z zastępców Aleksandra Miszalskiego (52 l.), który stracił stanowisko w wyniku niedzielnego głosowania. Kiedy zostanie wyłoniony nowy prezydent – dokładny termin jest nieznany. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe w mieście powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Ale rusza już giełda nazwisk potencjalnych kandydatów na sternika stolicy Małopolski.

Były prezydent RP pokieruje miastem?

Niespodziewanego faworyta ma poseł PiS Robert Telus. – Potrzebny jest kandydat na prezydenta Krakowa, który jednoczy. Andrzej Duda? Czemu nie. Jednoczy środowiska prawicowe, pytanie, czy on by zechciał startować… – zastanawia się Telus w rozmowie z „Super Expressem”. Były prezydent RP nie zabrał głosu w tej sprawie.

PiS GRZMI: KIERWIŃSKI DO DYMISJI! LUBECKA I GRABARCZYK: OBRZYDLIWE UDERZENIE W SŁUŻBY!