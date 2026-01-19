Andrzej Domański komentuje ruch prezydenta ws. budżetu. "Polityczny teatr bez realnych skutków"

Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził budżet na 2026 rok, jednocześnie kierując go do Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja prezydenta ma na celu zapewnienie stabilności państwa, a kontrola TK ma zabezpieczyć przyszłość Polski.

Minister finansów Andrzej Domański nazwał działanie prezydenta "politycznym teatrem bez realnych skutków".

Dowiedz się, jakie są główne założenia budżetu na 2026 rok i dlaczego prezydent podjął taką decyzję.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę budżetową na 2026 rok, jednak równocześnie zdecydował o przekazaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli następczej. Prezydent w opublikowanym materiale wideo wyjaśnił swoją decyzję, wskazując, że podpisanie budżetu ma na celu ochronę stabilności państwa, natomiast skierowanie go do TK ma zabezpieczyć przyszłość Polski.

- Podpisuję, dlatego, że brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy. Byłoby to natomiast ryzykiem dla stabilności i przewidywalności spraw państwa – powiedział prezydent.

Minister finansów Andrzej Domański skomentował decyzję prezydenta na portalu X.

- Prezydent podpisał budżet. Budżet inwestycji oraz rekordowych nakładów na obronę. Reszta, w tym skierowanie ustawy do TK, to polityczny teatr bez realnych skutków. My pracujemy dalej - napisał.

Główne założenia budżetu na 2026 rok

Ustawa budżetowa na bieżący rok przewiduje, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł.

Planowane dochody budżetowe mają pochodzić głównie z VAT, w wysokości 341,5 mld zł. Z akcyzy budżet ma uzyskać 103,3 mld zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 80,4 mld zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma przynieść 32 mld zł.

Zgodnie z ustawą, relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8%, pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych.

W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81% PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81% PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

