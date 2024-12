i Autor: EPA/ANNA SZILAGYI

Zaskakujące słowa

Amerykański polityk atakuje Sikorskiego: „Czy tego nie rozumiesz?"

Clifford D. May, republikański polityk i publicysta, skierował list otwarty do Radosława Sikorskiego, w którym krytykuje postawę Polski wobec nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu. W liście opublikowanym w „Washington Post” May zarzuca Europie, w tym Polsce, niechęć do Izraela i brak zrozumienia dla wspólnych interesów w walce z wrogami demokracji.