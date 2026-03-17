Ambasada USA w Bagdadzie pod ostrzałem! Pilny komunikat wstrząsnął światem

Weronika Fakhriddinova
2026-03-17 7:34

Wczesnym rankiem 17 marca amerykańska ambasada w Bagdadzie stała się celem zmasowanego ataku. Według doniesień agencji AFP, trzy drony i cztery rakiety uderzyły w placówkę, a jeden z dronów rozbił się na jej terenie. Bezpośrednio po wybuchach nad ambasadą uniosła się gęsta, czarna chmura dymu, co świadczy o skali zniszczeń.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

i

Autor: Shutterstock
Reuters, powołując się na irackie służby bezpieczeństwa, określił to zdarzenie jako "najintensywniejszy atak" od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran. Od tego czasu irańskie wojsko regularnie odpowiada, atakując cele wojskowe i cywilne w regionie, w tym bazy i placówki dyplomatyczne USA.

Rosnące napięcie i ofiaryNoc poprzedzająca atak na ambasadę również była niespokojna. W stolicy Iraku słychać było potężne eksplozje. W wyniku nalotu na jeden z domów w Bagdadzie zginęły cztery osoby, w tym "dwaj irańscy doradcy". To zdarzenie dodatkowo podsyca obawy o eskalację konfliktu i jego rozszerzenie na cały region.

Atak na ambasadę 17 marca nie był odosobnionym incydentem. Wcześniej, w sobotę, placówka została trafiona irańskim pociskiem rakietowym. W poniedziałek wieczorem w pobliżu budynku ambasady doszło również do ataków i wybuchów. Uderzenie drona spowodowało pożar na dachu pobliskiego hotelu, choć na szczęście obyło się bez ofiar i większych strat materialnych.

Pilny apel do obywateli USAW odpowiedzi na rosnące zagrożenie amerykańska ambasada w Bagdadzie wydała pilny komunikat, wzywając wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych do "natychmiastowego opuszczenia Iraku". W oświadczeniu podkreślono, że "wspierane przez Iran bojówki terrorystyczne wielokrotnie atakowały Zieloną Strefę w centrum Bagdadu", która pozostaje zamknięta.

Ambasada ostrzegła również przed podróżami do okolic międzynarodowego lotniska w Irbilu oraz Konsulatu Generalnego USA w Irbilu, gdzie również doszło do ataków. 

"Ze względu na utrzymujące się zagrożenia bezpieczeństwa, prosimy nie podejmować prób podróżowania do Ambasady w Bagdadzie ani Konsulatu w Irbilu" – czytamy w komunikacie. 

Sytuacja w regionie pozostaje niezwykle napięta, a międzynarodowe służby bezpieczeństwa monitorują rozwój wydarzeń.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy uważasz, że atak na ambasadę USA w Bagdadzie to początek eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie?
Niedyskretnie o politykach
PIS SZYKUJE POLEXIT? NAWROCKI WETUJE SAFE, TUSK GROZI! | Niedyskretnie o politykach
Niedyskretnie o politykach
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AMBASADA
USA
IRAN