Ależ wieści! W tej grupie z prezydenta Karola Nawrockiego zadowolonych jest 99 proc. badanych!

Jest nowy sondaż zadowolenia Polaków z prezydenta Karola Nawrockiego.

W jednej z grup uzyskał aż 99 proc. dobrych opinii.

Zobacz szczegółowe wyniki.

55,8 proc. respondentów w badaniu zleconym przez "Rzeczpospolitą" wyraziło aprobatę dla Karola Nawrockiego na stanowisku prezydenta. Przeciwnego zdania było blisko 31 proc., a ponad 13 proc. nie miało wyrobionej opinii. Zgodnie z oczekiwaniami, Nawrocki jest bardzo dobrze oceniany przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości (choć wynik 99% robi wrażenie) oraz Konfederacji (75 proc. pozytywnych wskazań). Co ciekawe, nawet niewielki odsetek (12 proc.) wyborców ugrupowań tworzących koalicję rządzącą po wyborach 15 października pozytywnie ocenił jego pierwsze 100 dni urzędowania.

Zobacz: Szok w studiu TVN24 po tych słowach wicepremiera! Nawet Olejnik nie dowierzała! "Niech pan przeprosi"

Sondaż ujawnił, że prezydent cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn niż kobiet (64 proc. względem 43 proc.), a także wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi, w porównaniu do dużych miast. W większych aglomeracjach opinie są bardziej podzielone, z lekką przewagą negatywnych ocen (mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców - 72 proc., i wsi - 52 proc., podczas gdy w większych aglomeracjach (powyżej 250 tys. mieszkańców) 44 proc. pozytywnie, zaś 46 proc. negatywnie).

Sprawdź: Szymon Hołownia nie jest już marszałkiem Sejmu. Michał Wójcik: Tusk rozegrał go jak dziecko

Pozytywny odbiór Nawrockiego jest częstszy wśród osób z wykształceniem podstawowym (63 proc.), zawodowym i średnim (55 proc.), niż wśród osób z wyższym wykształceniem (47 proc.). Zadowolenie z prezydenta jest również powiązane ze źródłem informacji. Najbardziej zadowoleni są ci, którzy czerpią wiedzę z internetu, YouTube'a, podcastów, Telewizji Republika i "Wiadomości" TVP, ale nawet połowa widzów "Faktów" TVN ocenia go pozytywnie.

Przeczytaj: W takich warunkach mieszka Jarosław Kaczyński. Oto zdjęcia ze środka willi [FOTO]

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na początku listopada na reprezentatywnej grupie ponad tysiąca osób.

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na Marszu 2025

Sonda Czy Karol Nawrocki rzeczywiście umocnił się po 100 dniach prezydentury? Tak, potwierdzają to sondaże i nastroje społeczne Nie, przewaga nad Trzaskowskim jest złudna Początek udany, ale za wcześnie na ocenę Nie interesuje mnie polityka