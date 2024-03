Ależ tam się gotuje! Mastalerek skoczył do Błaszczaka, aż wióry lecą! ". Zajmij się pan wreszcie pracą"

Przesłuchanie Artura Sobonia. To już kolejny raz! Doszło do spięcia z przewodniczącym [RELACJA]

Czegoś takiego dawno nie było! Do potężnego zwarcia doszło między człowiekiem prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Marcinem Mastalerekiem a byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Wszystko zaczęło się od doniesień dziennikarzy radia Zet na temat tego, że powstać ma nowa partia i jak podano "Morawiecki myśli o założeniu nowej partii po eurowyborach. Partię ma wspierać Duda. Wszystko mają dogadywać Chłopik z Mastalerkiem i Bielanem. Ma to być rozsądna proeuropejska opozycja". Doniesienia te śmiechem skomentował Mastalerek, a zapytany o nie na antenie radia Zet Błaszczak odparł: - Mogę sobie pozwolić na żart? Jak Chłopik z Mastalerkiem mają to robić, to nie wróżę temu przyszłości. Oczywiście żartuję - podkreślił.

Taki żart jednak najwyraźniej nie rozbawił wspomnianego Marcina Mastalerka , który zareagował za pośrednictwem platformy X. I tak skomentował wypowiedź Błaszczaka: - Panie @mblaszczak patrząc na pana „osiągnięcia” w odbudowie przemysłu zbrojeniowego to ja panu nie wróże przyszłości - napisał ostro. I dodał:- Zajmij się pan wreszcie pracą a nie fejkami bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych - poradził w mocnych słowach.

Co ciekawe, to nie jedyna mocna wymiana zdań w środowisku zbliżonym do PiS. Ostatnio na temat byłego premiera Mateusza Morawieckiego odniósł się europoseł Patryk Jaki, który w trakcie piątkowego (15.03) spotkania z wyborcami w Pabianicach miał zarzucać byłemu premierowi Morawieckiemu i jego współpracownikom wyrażanie zgody na kolejne pomysły polityków w Brukseli. - Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał - miał stwierdzić europoseł.

