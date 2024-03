Wywiad Morawieckiego u "Żurnalisty". Były premier wprost o swoich zarobkach w banku. Potężne pieniądze!

Goście "Debaty o Polsce" co do tego byli zgodni. Agresywna Rosja wyprzedza nas o wiele lat!

- Jak zostałem prezesem banku, to bardzo dużo zarabiałem. Mogę powiedzieć, że aż za dużo, że to są duże pieniądze – powiedział Morawiecki w wywiadzie udzielonym kontrowersyjnemu influencerowi Żurnaliście. - Zarobiłem wtedy 40 mln zł – dodał później. Były premier wyznał też, że wejście do polityki kosztowało go grube miliony złotych.- Gdybym pozostał w banku w Polsce, tutaj zarobiłbym pewnie jakoś 100 mln zł dodatkowo. Gdybym przyjął propozycję kariery międzynarodowej, którą również otrzymałem, to bym pewnie zarobił ze 200 mln zł – stwierdził.

Mateusz Morawiecki rzucił jednak bankowość i wszedł w politykę. Jak informował w 2018 r. „Newsweek”, kiedy dostał taką propozycję, przepisał część majątku na żonę. Do dziś nie wiadomo, jak dużą, bo polityk PiS zasłaniał się brakiem przepisów, regulujących nakaz publikowania majątku współmałżonków. W wspomnianym wywiadzie podkreślił, że upubliczni te informacje, kiedy ustawa nałoży taki obowiązek. „Moja żona (...) czeka tylko na tę regulację, na te formularze, bo wiem, że są różne spekulacje dotyczące nieruchomości zagranicznych, skrytych gdzieś tam” – stwierdził Morawiecki i dodał: „To będzie dopiero zawód, jak się okaże, że nigdzie takich nie ma”.

Przypomnijmy, że w oświadczeniu majątkowym z grudnia 2023 r. były premier wpisał m.in. nieruchomości na wartość ponad 7 mln zł, wśród których są dwa domy i mieszkanie. Onet, na podstawie uzyskanych informacji, ustalił, że wartość przepisanych na Iwonę Morawiecką nieruchomości w 2013 r. wyniosła 16 mln zł. Dziś ich wartość sięgałaby nawet 96 mln zł.

