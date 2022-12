Aleksandra Kwaśniewska jest chora. Poprawia sobie humor filmikiem z wakacji

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Aleksandra Kwaśniewska po kilkuletniej przerwie od pracy w mediach, do telewizji powróciła w 2021 roku, zostając jedną z prowadzących wznowionego w TVN Style programu "Miasto kobiet". Dziennikarka cały czas jest aktywna aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się informacjami o tym, co dzieje się w jej życiu. W połowie listopada Kwaśniewska poczuła się gorzej, o czym również poinformowała w mediach społecznościowych – podaje plotek.pl. Wyznaniu prowadzącej "Miasta kobiet" zamiast zdjęcia z łóżka towarzyszył filmik z wakacji. Jak przyznała Kwaśniewska to właśnie wspomnienia o podróżach sprawiają, że czuje się lepiej.

Urlop w Portugalii

W czerwcu tego roku Aleksandra Kwaśniewska i jej mąż Kuba Badach odpoczywali w Portugalii. Jak wynika z wideo zamieszczonego przez dziennikarkę, urlop upłynął im na zwiedzaniu pięknych miejsc, odpoczywaniu nad brzegiem morza, zajadaniu lokalnymi potrawami i cieszeniu się słońcem. Widać, że wspomnienia cudownych wakacji poprawiają Kwaśniewskiej nastrój.

-"Jak zawsze w chorobie udałam się na emigrację wewnętrzną i przypominam sobie momenty, kiedy czułam się zgoła inaczej" - pisze dziennikarka. Dodała, że najlepiej czuje się, podróżując i zwiedzając świat. - "Więc wrzucam tu, żeby pamiętać, że życie bywa tak fajne, jak przejazd karuzelą na wesołej świni".

