Aleksander Kwaśniewski dla „Super Expressu”: U nas walentynki są codziennie!

– Walentynki? My celebrujemy naszą miłość przez cały rok – mówi z rozbrajającą szczerością były prezydent. Jak? Śniadanie do łóżka, kwiaty bez okazji i wspólne wyjazdy – jednym tchem wymienia swoje sposoby na to, by temperatura w związku nie spadała. – Miłość nie cierpi nudy – dodaje z przekonaniem Aleksander Kwaśniewski.

Małżonkowie wciąż zaskakują się nawzajem nowymi pomysłami na wspólnie spędzony czas. Ostatnio szusowali razem na nartach w szwajcarskich Alpach.

Miłość to poważna sprawa

– Żona jest najważniejszą osobą w moim życiu i ona musi to czuć. A ja wiem, że to ja jestem dla niej najważniejszy, i to się liczy. Jeden świąteczny dzień sprawy nie załatwi. Miłość trzeba potraktować poważnie. Miłość wymaga wysiłku i kto tego wysiłku nie podejmie, to przegra – mówi nam szczerze były prezydent.

I wydaje się, że ta recepta na szczęście u państwa Kwaśniewskich sprawdza się doskonale, i to już niemal pół wieku. – Kocham moją żonę! – podsumowuje z uśmiechem Aleksander Kwaśniewski. Taki mąż to prawdziwy skarb!

