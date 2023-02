Andrzej Duda zapowiada ofensywę. Wydał specjalne oświadczenie

Sikorski się tłumaczy z przelewów z Azji! Przytyk do Tuska?

Andrzej Duda w poniedziałek 13 lutego wygłosił specjalne oświadczenie dla mediów. Przypomniał, że już za kilka dni, 24 lutego, przypada pierwsza rocznica wojny na Ukrainie. - Najbliższe dwa tygodnie to dla mnie czas, aby podjąć swoistą ofensywę dyplomatyczną. Zbliża się rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę. To będzie czas spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – mówił prezydent. - Jutro odbędę rozmowę z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, by omówić najistotniejsze kwestie przed podróżami w tym tygodniu: Bruksela, Londyn i Monachium – stwierdził. Przypomniał o szczycie NATO, które odbędzie się już na początku wakacji i wyjawił, czego oczekuje od sojuszu. - Zależy nam na tym, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski i aby szczyt NATO zaowocował w dobre decyzje dla wschodniej flanki Sojuszu, także na temat wzmocnienia infrastrukturalnego – oświadczył Andrzej Duda.

Pracowity okres dla Andrzeja Dudy

Andrzej Duda podkreślił także wielką wagę wizyty Joego Bidena w Polsce, która ma się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Według prezydenta RP to „absolutnie fundamentalne wydarzenie”. Ponadto w czwartek Andrzej Duda ma się spotkać z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a potem spotka się z królem Wielkiej Brytanii Karolem II. To jednak nie koniec. - Następnie udam się do Monachium, gdzie odbędzie się spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z nowo wybranym prezydentem Czech oraz premierem Norwegii – wyliczał.

Sonda Jak oceniasz prezydenta Andrzeja Dudę? Dobrze Źle