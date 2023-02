Zapytali Andrzeja Dudę o aborcję. Nie wahał się ani chwili zanim to powiedział

Andrzej Duda udzielił wywiadu dziennikarce brytyjskiego BBC. Poza tematami związanymi z wojną u naszych wschodnich sąsiadów został także zapytany o Justynę W., działaczkę „Aborcyjnego dream teamu”, która pomaga kobietom między innymi w zdobyciu tabletek „dzień po”, czyli poronnych. W ten sposób Justyna W. miała pomóc pewnej kobiecie, która w 12. Tygodniu ciąży poinformowała męża, że chce ją usunąć. Teraz prokuratura zarzuca działaczce pomoc przy przerwaniu ciąży, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Justyna W. jednak odmawia składania wyjaśnień i nie przyznaje się do zarzucanych czynów. Do tej sytuacji nawiązała dziennikarka. Stwierdziła, że dla jej widzów kara więzienia za takie postępowanie byłaby nie do zaakceptowania. Andrzej Duda nie wahał się ani chwili z udzieleniem odpowiedzi.- Jestem katolikiem i oczywiście z tego powodu jestem bardzo zagorzałym obrońcą życia. Jestem przeciwnikiem aborcji i to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Zawsze byłem obrońcą życia i nigdy tego nie ukrywałem – stwierdził i podkreślał, że Konstytucja RP zakłada ochronę życia. Prezydent dodał także, że to jego osobiste poglądy.

"I am Catholic... I am a very strong defender of life"When asked about a Polish activist arrested for helping a woman to get an abortion, Polish President Andrzej Duda says his country's constitution "stipulates the protection of life"#BBCLauraK https://t.co/vWq59MZoYZ pic.twitter.com/wo4t8CKXmg— BBC Politics (@BBCPolitics) February 12, 2023