Akt oskarżenia w sprawie afery wizowej. Wawrzyk i inni przed sądem

Akt oskarżenia objął cztery osoby: Edgara K., Piotra Wawrzyka (byłego wiceministra spraw zagranicznych), Marcina J. (byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ) oraz Beatę B. (byłą zastępczynię dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ). Edgarowi K. postawiono zarzuty płatnej protekcji. Piotrowi Wawrzykowi zarzucono przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji służbowych. Marcin J. i Beata B. usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień. To już drugi akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym afery wizowej, co świadczy o złożoności i rozległości procederu.

Oskarżenia wobec Piotra Wawrzyka

Piotr Wawrzyk, pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych w latach 2018-2023, został oskarżony o czyny popełnione w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. Zarzuty obejmują przekroczenie uprawnień (art. 231 § 2 k.k.) oraz ujawnienie informacji służbowych osobie nieuprawnionej (art. 266 § 2 k.k.). Przekroczenie uprawnień polegało na naruszeniu procedur ministerstwa dotyczących rejestracji i obiegu dokumentów, nieuzasadnionych interwencjach w celu przyspieszenia procedur wizowych dla cudzoziemców wskazywanych przez Edgara K., wpływaniu na decyzje wizowe w polskich placówkach konsularnych. Wawrzyk miał udostępniać Edgarowi K. dane i dokumenty pochodzące z systemów wizowych, uzyskane w związku z pełnioną funkcją.

Prokuratura wskazała, że działania Wawrzyka polegały m.in. na przyjmowaniu i przekazywaniu list cudzoziemców poza oficjalnym obiegiem, wydawaniu poleceń przyjmowania wniosków wizowych poza kolejnością oraz żądaniu informacji o przebiegu postępowań wizowych. Według ustaleń prokuratury, Wawrzyk nie czerpał z tego osobistych korzyści majątkowych, lecz działał na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowych przez Edgara K. (szacowanych na 400-500 zł za każdego cudzoziemca) oraz korzyści osobistych przez cudzoziemców w postaci uzyskania wiz.

Oskarżenia wobec Edgara K.

Edgar K. został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw płatnej protekcji (art. 230 § 1 k.k.) w latach 2022-2023. Prokuratura zarzuca mu wielokrotne powoływanie się na swoje wpływy w MSZ oraz polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Podejmował się pośrednictwa w uzyskiwaniu wiz lub przyspieszaniu procedur wizowych dla cudzoziemców, a za swoje usługi przyjmował korzyści majątkowe lub ich obietnice. Według aktu oskarzenia, Edgar K. pośredniczył w sprawach wizowych co najmniej kilkuset cudzoziemców (ponad 600 osób), głównie obywateli Indii, Nepalu, Tajlandii i Filipin. Łączna suma przyjętych przez niego korzyści majątkowych, w tym w walutach obcych, wynosi kilkaset tysięcy złotych.

Marcina J., byłego dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ, oraz Beatę B., jego zastępczynię, oskarżono o przekroczenie uprawnień w okresie od 7 lutego 2022 r. do 4 maja 2023 r. Szczegóły dotyczące ich konkretnych działań zostaną przedstawione w toku procesu.

Postawa oskarżonych

Prokuratura podała, że Edgar K. przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast Piotr Wawrzyk, Marcin J. i Beata B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Piotr Wawrzyk argumentował, że jego działania mieściły się w zakresie nadzoru nad pionem konsularnym i miały charakter informacyjny lub organizacyjny. Wobec wszystkich oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, przede wszystkim poręczenie majątkowe. Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg w sądzie.

