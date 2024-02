Agenci CBA weszli do ważnej agencji! Chodzi o aferę wizową. Rzecznik komentuje

CBA w ważnej agencji

W poniedziałek o godzinie 10 zebrała się sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowe (WIĘCEJ: Startuje komisja ws. afery wizowej. Wśród pierwszych świadków Piotr Wawrzyk, Co zezna były wiceszef MSZ?). Tymczasem Interia ustaliła, że do siedziby PAIH weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Jest u nas CBA, współpracujemy. Sprawa dotyczy programu Poland Buisness Harbour i sprawdzenia dokumentów. To program realizowany przez agencję, w której jesteśmy operatorem ścieżki biznesowej. Dotyczy relokacji pracowników i przedsiębiorców do Polski - przekazał portalowi rzecznik prasowy PAIH Marcin Graczyk.

Jak dodał, "działania odbywają się na zlecenie komisji śledczej ds. afery wizowej". - Agencja wykazuje otwartość, wolę współpracy i przekazuje dokumenty - poinformował.

Czym jest Poland Business Harbour?

Na stronie rządowej napisano, że program Poland Buisness Harbour to "komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę sukcesu zagranicznych specjalistów z branży IT na terytorium RP, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem".

Program obejmuje obejmuje Białoruś, Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę, gdzie realizuje postulaty "Polskiego Ładu". Jak podkreślono, mieszkańcy wskazanych krajów mogą ubiegać się o przyspieszoną ścieżkę wizową. Wiza PBH, o której mowa, jest jedyną, która pozwala specjalistom IT aplikować wspólnie z rodziną, pracować bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na pracę i zakładać działalności gospodarcze na zasadach analogicznych do obywateli Polski - czytamy.

Co więcej, Poland Business Harbour organizowany jest przez Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak informował w Onecie poseł Michał Szczerba i przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu to było dziecko Morawieckiego. To instytucja zamieszana w proceder nielegalnego pozyskiwania wiz. PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi. Jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Na początku lutego członkowie zarządu i rady nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostali odwołani.

