Agata Duda w Rzymie. Wzruszające chwile nad grobami papieży

Agata Duda w Rzymie. Odwiedziła groby Jana Pawła II i Benedykta XVI

Bazylika św. Piotra to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Watykanie. Jej wnętrza zdobią działa takich artystów jak Michał Anioł, Gianlorenzo Bernini czy Antonio Canova. Niedawno zwiedziła ją Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama gościła w Rzymie, gdzie zwiedziła właśnie bazylikę św. Piotra i Dom Polski Jana Pawła II. W bazylice Agata Kornhauser-Duda oddała hołd zmarłym papieżom: Janowi Pawłowi II i emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Obaj są pochowani właśnie w bazylice św. Piotra - grób Jana Pawła II początkowo był w w Grotach Watykańskich, które są w podziemiach bazyliki, lecz po beatyfikacji został przeniesiony do kaplicy św. Sebastiana.

Agata Kornhauser-Duda w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie

Pierwsza dama zwiedziła również Dom Polski Jana Pawła II. To dom przy Via Cassia 1200, który został zakupiony przez Polonię i ofiarowany Janowi Pawłowi II na audiencji w Watykanie 7 listopada 1981 roku. "W zamyśle papieża ofiarowany budynek miał być nie tylko schronieniem dla przybywających do Rzymu Polaków, lecz także „czułym punktem” wytyczonym na mapie historii Kościoła i dziejów polskiego narodu. Składając wizytę w Domu Polskim, Jan Paweł II wskazał, że ma on służyć „polskiemu pielgrzymowaniu”, ponieważ stoi na skrzyżowaniu dróg, które wiodą do Rzymu i stąd prowadzą do Polski oraz w różne części świata" - czytamy na stronie prezydent.pl. W budynku znajdują się liczne pamiątki związane z pontyfikatem papieża Polaka, swoją siedzibę stworzył tu także Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Obie jednostki funkcjonują w ramach watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Agata Duda miała więc doskonałą okazję, aby zapoznać się z działalnością ośrodka, którego celem są studia nad pontyfikatem papieża Polaka.

