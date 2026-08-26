Premier Tusk zarzucił Prezydentowi i PiS blokowanie ustawy o kryptowalutach, sugerując powiązania z aferą Zondacrypto i niejasnym finansowaniem.

Szef KPRP odparł zarzuty, podkreślając, że Prezydent popiera rozsądne regulacje.

Prezydent trzykrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach, argumentując to ryzykiem nadregulacji.

W tle sporu narasta afera Zondacrypto, w której prokuratura ogłosiła niedawno przełom.

Ostra wymiana zdań na szczytach władzy. Poszło o Zondacrypto

Polityczną burzę wywołał wpis premiera w serwisie X, w którym zasugerował on, że blokowanie regulacji dotyczących kryptowalut miało związek z informacjami wokół giełdy Zondacrypto. "Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. (...) A przecież serial 'Zonda' dopiero się rozkręca…" - napisał Donald Tusk. Wpis premiera Donalda Tuska, sugerujący, że blokowanie ustawy miało związek z aferą Zondacrypto, wywołał natychmiastową reakcję Pałacu Prezydenckiego. Szef KPRP Zbigniew Bogucki odrzucił oskarżenia, zarzucając rządowi, że to za jego czasów prokuratura miała umarzać śledztwa w tej sprawie, dając "zielone światło na oszukiwanie Polaków".

Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka @NawrockiKn i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial „Zonda” dopiero się rozkręca…— Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026

MEC. LEWANDOWSKI O ZONDACRYPTO, GIERTYCHU, ŻURKU, ROMANOWSKIM I… ZEGARKACH | PORANNY RING

Trzy weta i cztery projekty. Historia ustawy o rynku kryptoaktywów

Osią sporu jest legislacyjna historia przepisów mających uregulować polski rynek cyfrowych walut. Pierwsza ustawa została uchwalona we wrześniu 2025 r., jednak w grudniu tego samego roku prezydent ją zawetował. Scenariusz powtórzył się jeszcze dwukrotnie – w lutym i czerwcu 2026 r. Kluczowa dla sporu jest ustawa o rynku kryptoaktywów, którą Sejm uchwalał trzykrotnie, a prezydent Karol Nawrocki za każdym razem odmawiał jej podpisania, powołując się m.in. na ryzyko nadregulacji. W międzyczasie w Sejmie procedowano aż cztery różne projekty, w tym rządowy i prezydencki. Różniły się one m.in. wysokością kar i uprawnieniami KNF do blokowania rachunków. Ostatecznie prace nad projektem prezydenckim nie były kontynuowane.

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