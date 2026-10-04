Sikorski do Nawrockiego: "Pokażcie fakturę za Ramzesa"

Spór o prezydenckie wierzchowce nabrał tempa za sprawą krótkiego, ale bardzo konkretnego wpisu w mediach społecznościowych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski postawił sprawę jasno, domagając się dowodu w sprawie koni prezydenta Karola Nawrockiego. Szef dyplomacji w rządzie Donalda Tuska odniósł się w ten sposób do wcześniejszych tłumaczeń Kancelarii Prezydenta, która próbowała bagatelizować całe zamieszanie.

Radosław Sikorski chce, by Pałac Prezydencki przedstawił dowód zakupu jednego z koni – fryzyjskiego ogiera o imieniu Ramzes. Jego zdaniem, jeśli rachunek będzie wystawiony na datę sprzed objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego, zakończy to wszelkie spekulacje.

Bądźmy fair. Jeśli Kancelaria Prezydenta pokaże fakturę z datą zakupu Ramzesa sprzed objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego, to uznam sprawę za wyjaśnioną - napisał na X szef MSZ.

Bądźmy fair. Jeśli @prezydentpl pokaże fakturę z datą zakupu Ramzesa sprzed objęcia urzędu przez @NawrockiKn to uznam sprawę za wyjaśnioną. https://t.co/RiBPUFrNqM— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 4, 2026

To publiczne wezwanie jest bezpośrednią odpowiedzią na słowa rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, który nazwał całą sprawę "podkręconą aferą". Teraz piłka jest po stronie Kancelarii Prezydenta. Przedstawienie dokumentu mogłoby uciąć dyskusję, a jego brak tylko podsyci narastające wątpliwości.

Konie prezydenta. O co chodzi?

Całe zamieszanie ma swoje źródło w artykule "Gazety Wyborczej". To właśnie dziennikarze tej gazety jako pierwsi poinformowali, że w prezydenckim ośrodku w Promniku, około 100 kilometrów od Warszawy, stacjonują trzy konie do dyspozycji rodziny prezydenckiej. Zgodnie z ustaleniami, korzystają z nich prezydent Karol Nawrocki, jego żona Marta oraz ich córka Kasia. Cała afera z końmi w Kancelarii Prezydenta wybuchła po publikacji "Gazety Wyborczej", która opisała kulisy życia w tej rezydencji.

Wirtualna Polska podkreśla, że Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta potwierdziło te doniesienia w odpowiedzi na pytania dziennika. Z oficjalnego komunikatu wynika, że w dyspozycji rodziny są: kuc o imieniu Edzio, koń fryzyjski Ramzes, koń huculski Aramis.

To właśnie Ramzes stał się centralnym punktem sporu po wezwaniu ministra Radosława Sikorskiego.

Warto dodać, że w ośrodku znajduje się jeszcze czwarty koń, przeznaczony dla oficera Służby Ochrony Państwa, który zapewnia bezpośrednią ochronę prezydentowi.

Ujawnione przez media informacje o tym, że konie Karola Nawrockiego stacjonują w państwowym ośrodku, wywołały falę komentarzy i politycznych złośliwości, w tym ze strony premiera Donalda Tuska, który opublikował zdjęcie z jazdy konnej z podpisem: "Jeździłem słabo, ale za swoje".

"Miała być sensacja, a wyszło jak zwykle"

Kancelaria Prezydenta nie zamierzała milczeć. W odpowiedzi na narastającą krytykę, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis. Jego zdaniem cała sprawa to sztucznie rozdmuchana afera, za którą stoją politycy koalicji rządzącej.

Miała być sensacja a wyszło jak zwykle. Podkręcona przez ekipę szyderców spod znaku koalicji 13 grudnia do kosmicznych rozmiarów „afera”. Czepili się tematu jak rzepy końskiego ogona. Tymczasem zwierzęta, w tym konie, są obecne w prezydenckich rezydencjach od początku lat 90. XX wieku. Towarzyszyły każdemu z prezydentów RP. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego zbudowano nawet stajnię – napisał dosadnie Leśkiewicz.

Miała być sensacja a wyszło jak zwykle. Podkręcona przez ekipę szyderców spod znaku koalicji 13 grudnia do kosmicznych rozmiarów „afera”. Czepili się tematu jak rzepy końskiego ogona. Tymczasem zwierzęta, w tym konie, są obecne w prezydenckich rezydencjach od początku lat 90. XX wieku. Towarzyszyły każdemu z prezydentów RP. W okresie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego zbudowano nawet stajnię. Gdy brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, deficyt budżetu państwa osiąga rekordowe rozmiary a długoterminowy rating kredytowy Polski został obniżony, po raz pierwszy od 24 lat, dostali rozkaz od „Kierownika” by szukać kolejnych tematów zastępczych. Bo jedyne co potrafi ta ekipa to kłamać i manipulować. Nie miejcie Państwo żadnych złudzeń, będą to robić codziennie. https://t.co/jgRYAAoSQA— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 3, 2026

Według Rafała Leśkiewicza, cała afera z końmi w Kancelarii Prezydenta to temat zastępczy, mający odwrócić uwagę od realnych problemów rządu Donalda Tuska. W swoim oświadczeniu wymienił m.in. braki w finansowaniu służby zdrowia, rekordowy deficyt budżetowy i obniżenie ratingu kredytowego Polski.

Gdy brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, deficyt budżetu państwa osiąga rekordowe rozmiary a długoterminowy rating kredytowy Polski został obniżony, po raz pierwszy od 24 lat, dostali rozkaz od „Kierownika” by szukać kolejnych tematów zastępczych. Bo jedyne co potrafi ta ekipa to kłamać i manipulować. Nie miejcie Państwo żadnych złudzeń, będą to robić codziennie - przestrzegał Leśkiewicz na platformie X.

Alfabet Millera - L jak LUDZIE PREZYDENTA