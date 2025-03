Afera w Radomiu? Frysztak uderza w Suskiego, a poseł PiS grozi sądem

O co chodzi w tej sprawie?

Sprawa zaczęła nabierać tempa po ujawnieniu przez Radio Zet i Newsweeka fragmentów zeznań Tomasza J., osoby związanej ze środowiskiem PiS. To on miał stwierdzić w sądzie, że Suski blokował dofinansowanie elektrociepłowni, by doprowadzić ją do upadku i umożliwić jej przejęcie przez spółkę powiązaną z politykiem PiS. Konrad Frysztak, były wiceprezydent Radomia, uważa, że sprawa wymaga pilnego zbadania.

„Kieruję dziś do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Opieram je na art. 231 §1 kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego” – oświadczył.

Poseł KO przypomniał, że modernizacja elektrociepłowni rozpoczęła się już w 2015 roku, a wnioski o pożyczkę składane w NFOŚiGW przez lata „były mielone”, aż w końcu spółka znalazła inne finansowanie. Jego zdaniem Suski mógł wspierać alternatywną koncepcję – inwestycję Enei.

„Wszystko wskazuje na to, że Marek Suski działał na niekorzyść spółki "Radpec", na niekorzyść - w domyśle - mieszkańców Radomia” – stwierdził.

„Poseł PiS był wówczas gorącym orędownikiem pomysłu, by to właśnie Enea zainwestowała w radomską elektrociepłownię duże pieniądze” – przypomniał Frysztak, dodając, że władze miasta odrzuciły tę opcję.

Suski odpiera zarzuty: „To kłamstwo i manipulacja”

Marek Suski stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na decyzje w tej sprawie. W przesłanym mediom oświadczeniu podkreślił:

„Umowę na dofinansowanie +Radpec+ procedowały i podpisały władze NFOŚiGW powołane za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy”.

Dodatkowo Suski podważył wiarygodność Tomasza J., którego zeznania stały się punktem wyjścia dla całej sprawy. Wskazał, że świadek ten „jest oskarżony o liczne oszustwa oraz niezgodne z prawem uzyskiwanie korzyści majątkowych”, a jego słowa należy traktować z dużą ostrożnością. Na konferencji prasowej poseł PiS nie przebierał w słowach:

„Przestrzegam wszystkich, którzy będą posługiwać się kłamstwem i będą oczerniać moje dobre imię, że spotkamy się w sądzie” – zapowiedział.

„To nie może być tak, że ci, którzy robili wszystko, żeby Radom był degradowany, dzisiaj winę za swoją nieudolność będą próbowali zrzucić na polityków PiS” – dodał Suski, sugerując, że Frysztak chce odwrócić uwagę od własnych błędów.

Doniesienie do prokuratury to dopiero początek. Jeśli śledczy uznają, że zarzuty mają podstawy, sprawa może przenieść się do sądu i stać się kolejnym politycznym konfliktem na wysokim szczeblu. ZZ drugiej strony, jeśli Suski faktycznie zdecyduje się na pozwy wobec osób oskarżających go o blokowanie finansowania, czeka nas kolejna odsłona batalii o interpretację faktów.

Pytanie, które pozostaje otwarte. Czy to rzeczywiście twarde dowody, czy kolejny polityczny spektakl?

