Afera przed wizytą Nawrockiego w USA. MSZ nie dostało zaproszenia

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-02 9:39

Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego wywołała nieoczekiwane napięcia. Wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef potwierdziła, że w delegacji do USA nie znajdzie się żaden przedstawiciel resortu spraw zagranicznych. To sytuacja bez precedensu, bo dotąd tradycją było, że MSZ zawsze uczestniczyło w takich wyjazdach.

Donald Trump & Karol Nawrocki

i

Autor: The White House/X/ Materiały prasowe Donald Trump & Karol Nawrocki

Brak MSZ w delegacji prezydenckiej

Prezydent Karol Nawrocki już w środę wylatuje do Waszyngtonu, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To jego pierwsza wizyta zagraniczna w roli głowy państwa. Tymczasem w rozmowie w radiowej Jedynce wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef ujawniła, że w składzie polskiej delegacji zabraknie przedstawicieli resortu dyplomacji.

Nawrocki powstrzyma Trumpa przed szkodliwą decyzją? Polski prezydent ma ważne zadanie

– Z tego co mi wiadomo, w przypadku wizyty pana prezydenta w Waszyngtonie rzeczywiście nie będzie reprezentacji w randze wiceministra. Nikt z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wybiera się w tę delegację. Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – powiedziała Radwan-Röhrenschef.

– Być może pan prezydent i jego otoczenie jeszcze uczy się swojej funkcji. Dajmy na to czas. Wierzę, że pan prezydent zdecyduje się na współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo zobaczy w tym czystą korzyść – dodała.

Radwan-Röhrenschef podkreśliła też, że od wielu lat istniała tradycja, zgodnie z którą Kancelaria Prezydenta zapraszała wiceministrów na wizyty zagraniczne. Resort przygotowuje też za każdym razem dokumenty, materiały analityczne i tezy do rozmów, które stanowią naturalny element obsługi dyplomatycznej głowy państwa.

Pierwszy test dla Nawrockiego

Brak MSZ w delegacji to dyplomatyczny zgrzyt, który może wywołać dyskusję o stylu sprawowania urzędu przez nowego prezydenta. Wizyta w Waszyngtonie będzie dla Karola Nawrockiego symbolicznym „pierwszym testem” na arenie międzynarodowej. Rozmowy z Donaldem Trumpem mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

Jak zapowiada Pałac Prezydencki, Nawrocki planuje jasno podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi „nie wolno wierzyć”. To ma być główny przekaz polskiego prezydenta w Waszyngtonie.

Polityczne tło

Decyzja o pominięciu MSZ w składzie delegacji rodzi pytania o relacje między nowym prezydentem a rządem Donalda Tuska. Premier i szef MSZ Radosław Sikorski wielokrotnie podkreślali, że resort dyplomacji jest gotowy do współpracy i zapewnienia wsparcia merytorycznego. W kuluarach mówi się jednak, że w otoczeniu prezydenta Nawrockiego widać tendencję do budowania własnej polityki zagranicznej, z pominięciem tradycyjnych kanałów współpracy z rządem.

Co dalej?

Choć wiceszefowa MSZ starała się łagodzić ton, trudno nie zauważyć, że brak przedstawicieli resortu na pierwszej wizycie nowego prezydenta w USA to wydarzenie bez precedensu. Czy jest to jedynie „wypadek przy pracy”, czy początek szerszego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a MSZ? Odpowiedź przyniosą najbliższe tygodnie i kolejne zagraniczne podróże głowy państwa.

Poniżej galeria: Donald Trump & Karol Nawrocki

Polityka SE Google News
Donald Trump & Karol Nawrocki
5 zdjęć
Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.1
Sonda
Czy prezydent Karol Nawrocki powinien korzystać ze wsparcia MSZ podczas wizyt zagranicznych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
USA