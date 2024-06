Adam Bodnar odwołuje kolejnych sędziów! Rozpoczęły się procedury

Tylko jeden polski kandydat na wiceszefa EPL. To nie Ewa Kopacz!

Chcieli uderzyć w Tuska! To krąży po sieci od samego rana, każdy może zobaczyć

Sędziowie wobec których wszczęto czynności zostali zawieszeni

Poza sędzią Puchalskim minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwoławczą wobec sędziego Józefa Pawłowskiego, który pełni funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. W pierwszym kroku procedura ta polega na wystąpieniu z wnioskiem do kolegium rzeszowskiego Sądu Apelacyjnego o wyrażenie opinii w tej sprawie. Jednocześnie szef Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) - jak podał resort - zawiesił obu prezesów w pełnieniu czynności.

- W odniesieniu do sędziów: Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Powody zawieszenia sędziego

Resort przypomniał też, że w 2017 r. - za poprzedniego kierownictwa MS - doszło do zmiany przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

- Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami - podało ministerstwo.

MS dodało też, że wniosek o odwołanie Puchalskiego i Pawłowskiego został uzasadniony podpisaniem przez nich list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - jak zaznaczył resort - nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.

- Kolejna przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Rafał Puchalski uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. i 12 maja 2022 r. dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP - dodano w komunikacie.

MS wskazało ponadto, że dodatkowym argumentem jest to, że udział Puchalskiego i Pawłowskiego w procedurze konkursowej przed obecną KRS nastąpił w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (po wyroku TSUE) "wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej".

Ponadto MS, przytaczając podobną argumentację, poinformował o wszczęciu procedur odwoławczych wobec prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek i wiceprezesów tego sądu sędziów: Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego. MS powołało się też na apel 129 sędziów o odwołanie kierownictwa SO w Warszawie.

- W treści apelu podniesiono, że prezes Sądu Okręgowego nie respektowała orzeczeń sądowych dotyczących przywracania do orzekania zawieszonych sędziów, a sam Sąd Okręgowy w Warszawie jest nieudolnie zarządzany, zaś problemy, z jakimi borykają się sędziowie i pracownicy nie są rozwiązywane. Wskazano, iż obecne kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie nie reprezentuje sędziów orzekających w tym sądzie ani nie zapewnia konstytucyjnych standardów w tym zakresie - podało ministerstwo.

Dodatkowo MS podało, że minister Bodnar skierował do kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie wniosek o wyrażenie opinii o odwołanie sędziego Grzegorza Furmankiewicza z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie i sędzi Marii Olszewskiej z funkcji wiceprezes tego sądu.

Zarówno prezesów i wiceprezesów SO w Warszawie, jak i w Krośnie, minister zawiesił w pełnieniu czynności.

Resort przypomniał też przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którymi prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez szefa MS w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie ministra, przy czym na czas do rozpoznania wniosku minister może zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności.

Bodnar nie wie dlaczego przegrała wybory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.