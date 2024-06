Adam Bodnar chce uchylić immunitet Michałowi Dworczykowi! Mocny zarzut!

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej - podała w piątek rzecznik PG prok. Anna Adamiak. Sprawa dotyczy śledztwa ws. nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS trafił do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

W toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - podała prok. Adamiak - zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Dworczyka przestępstwa "kierowania utrudnianiem postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie" prowadzonego w śledztwie dotyczące nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej.

- Utrudnianie miało polegać na udzieleniu dostępu do użytkowanej przez siebie prywatnej skrzynki mailowej ustalonym osobom i nakazanie im dokonania trwałego usunięcia wiadomości e-mail wysyłanych z tej skrzynki we wskazanych przedziałach czasowych - podkreśliła prok. Adamiak.

