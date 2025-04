Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 14.04.2023

Adam Bielan zapowiada powyborcze rozliczenia w obozie rządzącym: "Z szafy wypadną trupy. Teraz wszystko ukrywają"

Adam Bielan uważa, że atmosfera w rządzącej koalicji jest coraz bardziej napięta. Jednak nikt nie chce by wiedza o konfliktach i aferach wyszła teraz na światło dzienne. - Te wszystkie trupy są w tej chwili chowane po szafach byle by dotrwać do wyborów prezydenckich. Ale jeżeli Rafał Trzaskowski przegra te wybory a głęboko wierzę, że tak się stanie no to one oczywiście z tej szafy wypadną. - mówi w "Sednie Sprawy"