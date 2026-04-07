Adam Bielan chce karać kraje NATO. Radosław Sikorski reaguje: "To mój pomysł!"

Polska przeznacza 4,3% PKB na obronność, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich państw członkowskich NATO, znacznie przekraczając obecny cel 2% PKB.

Adam Bielan i Radosław Sikorski podnieśli kwestię wprowadzenia mechanizmów dyscyplinujących dla państw, które nie spełniają celów wydatków na obronność. Bielan sugeruje zawieszenie prawa głosu, a Sikorski przypomina swój pomysł ograniczenia czasu wypowiedzi na szczytach NATO.

Ogólne wydatki na obronność w NATO rosną, a wszystkie państwa członkowskie osiągnęły lub przekroczyły pierwotny cel 2% PKB. Nowy cel, uzgodniony na szczycie w Hadze, zakłada przeznaczanie 5% PKB na obronność do 2035 roku.

Europarlamentarzysta Adam Bielan w programie "Graffiti" poruszył temat finansowania obronności w krajach NATO. Zwrócił uwagę na to, że Polska jest jedynym krajem, który spełnia aktualne wymogi dotyczące wydatków na obronność. Bielan zasugerował, że warto rozważyć propozycje, które krążą już od pewnego czasu, dotyczące konsekwencji dla państw, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

- Na razie tylko Polska go spełnia. Natomiast Hiszpania nie osiąga nawet starego celu 2 proc. PKB - powiedział Bielan, odnosząc się do wydatków na obronność. - Wydaje mi się, że warto rozważyć propozycje, które krążą już od jakiegoś czasu, które miałyby być przyjęte na najbliższym szczycie NATO w Ankarze, żeby krajom, które nie wydają tyle, ile powinny, zawiesić im prawo głosu - dodał.

Sikorski przypomina o swoim pomyśle

Na wypowiedź Adama Bielana zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na platformie Twitter szef polskiej dyplomacji przypomniał, że podobny pomysł zgłosił już w ubiegłym roku.

- Miło, gdy Adam Bielan propaguje pomysł, który już w zeszłym roku zgłosiłem podczas ministerialki NATO. Mianowicie, aby przywódcy dostawali jedną minutę na wypowiedź za każdy jeden proc. PKB, jaki ich kraj wydaje na obronność. Podtrzymuję propozycję - napisał.

Warto zwrócić uwagę, że w marcu bieżącego roku opublikowano raport dotyczący wydatków na obronność państw członkowskich NATO. Wynika z niego, że europejskie kraje Sojuszu oraz Kanada znacząco zwiększyły swoje nakłady na obronę. Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, poinformował, że Polska przeznaczyła na ten cel 4,3 proc. PKB, co stanowi najwyższy wynik wśród wszystkich państw członkowskich.

W raporcie Rutte podkreślił, że w ubiegłym roku wszystkie państwa NATO osiągnęły lub przekroczyły pierwotny cel 2 proc. PKB na obronność, ustalony w 2014 roku. Obecny cel, uzgodniony na zeszłorocznym szczycie w Hadze, jest bardziej ambitny i zakłada, że do 2035 roku państwa NATO będą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność i związane z nią inwestycje.

Poza Polską, do krajów z najwyższymi wydatkami na obronność należą: Litwa (4 proc.), Łotwa (3,74 proc.), Estonia (3,42 proc.), Dania (3,34 proc.), Norwegia (3,2 proc.), USA (3,19 proc.), Finlandia (2,87 proc.), Grecja (2,79 proc.) i Holandia (2,59 proc.). Na drugim końcu listy, z wydatkami oscylującymi wokół 2 proc. PKB, znalazły się Portugalia, Hiszpania, Albania, Kanada i Belgia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

31

Sonda Czy zgadzasz się z propozycją konsekwencji dla państw NATO, które nie spełniają celów wydatków na obronność? Tak Nie Nie wiem