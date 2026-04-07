Jedno słowo Sikorskiego na temat Trumpa rozgrzało internet. Tego nikt się nie spodziewał.

Donald Trump ponownie szokuje świat, nazywając NATO „papierowym tygrysem” i ujawniając zaskakujący powód sporów z sojusznikami.

Prezydent USA twierdzi, że źródłem międzynarodowych napięć była... Grenlandia, której nie udało mu się kupić.

Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, skomentował te słowa jednym, niezwykle wymownym słowem.

Co dokładnie powiedział Trump i jak jednym słowem Sikorski podsumował jego wypowiedź?

Grenlandia kością niezgody?

Wypowiedzi Donalda Trumpa na temat NATO od dawna budzą kontrowersje. Tym razem prezydent USA poszedł o krok dalej, sugerując, że brak zaangażowania państw członkowskich w wojnę USA i Izraela z Teheranem oraz próba siłowego odblokowania cieśniny Ormuz to dowód na słabość sojuszu. Co więcej, Trump zasugerował, że prawdziwym powodem napięć między USA a niektórymi sojusznikami była… Grenlandia.

„Jeśli chcecie znać prawdę, wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej oddać. A ja powiedziałem: dobra, pa, pa” – miał powiedzieć Trump, odnosząc się do wcześniejszych prób zakupu tej autonomicznej duńskiej wyspy.

Reakcja polskiego ministra

Słowa prezydenta USA szybko obiegły światowe media, wywołując falę komentarzy. Na tę zaskakującą wypowiedź zareagował również szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. Na platformie X (dawniej Twitter) udostępnił fragment nagrania z wypowiedzią Trumpa, opatrując go niezwykle krótkim, ale wymownym komentarzem: „Noted”.

Słowo to, w zależności od kontekstu, może oznaczać zarówno „odnotowano”, „zauważono”, jak i mieć ironiczny wydźwięk, sugerujący, że wypowiedź jest tak absurdalna, że pozostaje jedynie ją „przyjąć do wiadomości” bez dalszych komentarzy. Taka reakcja Sikorskiego z pewnością nie umknęła uwadze obserwatorów sceny politycznej.

Kontekst wypowiedzi Trumpa

Warto przypomnieć, że Donald Trump wielokrotnie sygnalizował możliwość wycofania się USA z NATO, co budziło poważne obawy wśród sojuszników. Jego wcześniejsze próby przejęcia Grenlandii, będącej terytorium zależnym Danii, również spotkały się z wyraźnym sprzeciwem zarówno Kopenhagi, jak i samych mieszkańców wyspy.

Obecne słowa Trumpa, wypowiedziane w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie i ultimatum wobec Iranu, ponownie stawiają pod znakiem zapytania przyszłość transatlantyckich relacji oraz spójność NATO. Wypowiedzi prezydenta USA wciąż mają moc wywoływania międzynarodowych dyskusji i prowokowania do błyskawicznych, choć niekiedy lakonicznych, reakcji.

