Abp. Jędraszewski uderza ostro: „Hitler chciał tego samego”

Arcybiskup Jędraszewski na Jasnej Górze wyraził głębokie zaniepokojenie poziomem patriotyzmu Polaków.

Duchowny skrytykował obecny system edukacji, twierdząc, że "wycina" nauczanie historii, języka polskiego i geografii.

Największe kontrowersje wywołało porównanie współczesnych zmian w edukacji do dążeń Hitlera, który "chciał zrobić z naszej młodzieży masę bezwolną do pracy".

Słowa arcybiskupa spotkały się z natychmiastową krytyką, m.in. posła Marcina Józefaciuka, który uznał porównania do nazizmu za "świadome podkręcanie emocji" i "skrajnie niesprawiedliwe" wobec nauczycieli i uczniów.

Jasna Góra i mocne wystąpienie abp. Jędraszewskiego

Spotkanie w Auli Papieskiej na Jasnej Górze miało być okazją do rozmowy o wartościach i patriotyzmie. Tymczasem przemówienie byłego metropolity krakowskiego szybko przerodziło się w jedno z najbardziej komentowanych wydarzeń dnia - pisze serwis rmf24.pl.

Duchowny wystąpił przed uczestnikami Zlotu Gwiaździstego, organizowanego przez Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Jego diagnoza była jednoznaczna – sytuacja społeczna i poziom przywiązania do kraju budzą poważne obawy.

– „Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej” – mówił abp. Marek Jędraszewski.

Podkreślił jednak, że jego słowa nie mają na celu wywołania pesymizmu, lecz wskazanie realnych problemów.

Ostra krytyka szkoły i edukacji

Największe emocje wzbudziła część dotycząca systemu edukacji. Zdaniem hierarchy współczesna szkoła coraz bardziej odchodzi od kształtowania tożsamości młodych ludzi.

– „Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości” – grzmiał duchowny. Według niego takie zmiany mogą mieć poważne konsekwencje dla przyszłości społeczeństwa.

Kontrowersyjne porównanie do Hitlera

Najmocniejsze słowa padły chwilę później i natychmiast wywołały falę reakcji.

– „Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić!” – apelował abp. Marek Jędraszewski.

To właśnie ten fragment wystąpienia błyskawicznie obiegł media i stał się zarzewiem gorącej debaty.

Ostra krytyka słów hierarchy

Na wypowiedź duchownego szybko zareagowali politycy. Marcin Józefaciuk, poseł i nauczyciel, skrytykował porównania do czasów nazistowskich.

„Porównywanie polskiej szkoły do działań nazistowskich to nie jest "mocna teza". To jest świadome podkręcanie emocji kosztem młodych ludzi, kosztem nauczycieli, kosztem systemu edukacji” – napisał w mediach społecznościowych. Jego zdaniem słowa hierarchy są „skrajnie niesprawiedliwe” wobec środowiska nauczycieli i uczniów.

TRUMP MESJASZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.