Matka-katoliczka odpowiedziała abp. Jędraszewskiemu. Chodzi o niską dzietność w Polsce

List otwarty matki-katoliczki do abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, odbił się szerokim echem w mediach. Jego autorka, Katarzyna Zarosa, architektka, katoliczka, a prywatnie matka i żona, wytknęła abp. Jędraszewskiemu, że spłyca temat niskiej dzietności w Polsce i nie zauważa realnych problemów rodziców w naszym kraju. - W kościołach nie ma nawet toalet z przewijakiem - napisała Katarzyna Zarosa na stronie Klubu Jagiellońskiego. List otwarty Zarosy był odpowiedzią na list pasterski abp. Jędraszewskiego na Wielki Post 2023. Jędraszewski poruszył w nim problem dramatycznie niskiej liczby urodzeń w Polsce. I w swoim stylu znalazł od razu winnego zapaści demograficznej w naszym kraju. W liście do wiernych arcybiskup obwinia o to... media! Zarosa nie zgadza się z taką opinią.

Abp Marek Jędraszewski spotkał się z autorką listu otwartego matki-katoliczki

Miesiąc po publikacji listu otwartego abp Marek Jędraszewski i Katarzyna Zarosa spotkali się i porozmawiali osobiście. W rozmowie uczestniczył także mąż Zarosy. O spotkaniu całym kobieta opowiedziała w tekście na stronie Klubu Jagiellońskiego.

Chociaż nie miałam wrogich intencji podczas pisania odpowiedzi na list księdza arcybiskupa, to burza medialna, jaka rozpętała się później, mogła dać takie wrażenie. Zrozumiałabym, gdyby ksiądz arcybiskup nie wyraził chęci spotkania się ze mną. Mam poczucie, że otwartość księdza arcybiskupa i cała nasza rozmowa były efektem działania Ducha Św. w Kościele. Jestem bardzo szczęśliwa, że do spotkania doszło - napisała Katarzyna Zarosa w kolejnym materiale.

Abp Jędraszewski: Zmaganie o Polskę to zmaganie o to, aby była silnym demograficznie narodem

Matka-katoliczka zwraca uwagę, że już trzy dni po opublikowaniu listu abp Marek Jędraszewski odpowiedział na jej głos w sprawie przyczyn niskiej dzietności w Polsce. Autorka przywołuje w swoim tekście słowa, które padły podczas homilii metropolity krakowskiego w ramach spotkania Wojowników Maryi w Wieliczce. "(...) List spotkał się, jak wiemy, z wieloma komentarzami, także ze strony niektórych katolików, którzy jakby nie zrozumieli tego, o czym pisałem, którzy nie widzą także ogromnego zagrożenia, gdy chodzi o przyszłość naszego narodu, a przez to także i państwa. Że potrzeba ducha szlachetnej ofiarności w otwarciu się na dzieci, które mogą przyjść na świat, a którym z różnych powodów tego przyjścia się odmawia. Zmaganie o Polskę to zmaganie także o to, aby była silnym demograficznie narodem" - mówił w swojej homilii wygłoszonej w Wieliczce duchowny.

Katarzyna Zarosa: Ksiądz arcybiskup rozmawiał z nami bez uprzedzeń

Katarzyna Zarosa podkreśla, że rozmowa z metropolitą krakowskim była szczera, a duchowny sprawiał wrażenie szczerze zainteresowanego sprawami rodziców i dzieci, rozmawiał bez uprzedzeń. Opowiedział też o swoim dzieciństwie.

Ksiądz arcybiskup rozmawiał z nami bez uprzedzeń, z otwartością, słuchał nas i rzeczywiście nam odpowiadał. Opowiadał o trudnościach, jakie mieli jego rodzice i o swoim własnym doświadczeniu rodziny. Zgodziliśmy się wspólnie, że temat otwartości na dzieci jest złożony, i dopiero połączenie tych dwóch perspektyw – ofiarności i systemowego wsparcia dla rodzin – może przynieść właściwe efekty - pisze Katarzyna Zarosa na stronie Klubu Jagiellońskiego.