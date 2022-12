A jednak wspólna lista opozycji? Poseł PO zdradza plan na wybory

Wybory parlamentarne, które odbędą się w przyszłym roku, to duża szansa dla PO na odzyskanie władzy po dwóch kadencjach rządów PiS. Nic dziwnego, że już teraz zaczynają się zastanawiać, jak najlepiej wszystko zorganizować. O planach swojej partii opowiedział poseł Cezary Tomczyk. - Przyszły rok to rok absolutnie decydujący. Jeśli chodzi o przygotowania do wyborów, to ostatnia prosta już się zaczęła. Chcemy zmienić Polskę, by wróciła na normalne tory, żeby u nas były pieniądze unijne, by był Zachód. To jest nasza droga – mówił w Polsat News. Polityk wyznał, że PO chciałoby, by cała opozycja wystartowała z jednej wspólnej listy. - Zdecydowaliśmy, że chcemy namawiać całą opozycję do wspólnego startu. Jesteśmy przekonani, że wspólna lista daje ogromne prawdopodobieństwo zwycięstwa. Nie tylko samodzielnej większości, ale też takiego zwycięstwa, które w żaden sposób nie może nam być odebrane na przykład przez różnego rodzaju machlojki – stwierdził. Wyznaczył też czas, do którego należy podjąć decyzje. - Chcielibyśmy, by partie polityczne powiedziały do końca roku, jakie jest ich stanowisko. Do wspólnego startu też się trzeba przygotować – podkreślał. Cezary Tomaczyk wyliczył, że potrzeba czasu na ułożenie list, odpowiednich strategii i działań w kampanii wyborczej. Co wyjdzie z tych planów? Sytuacja zapewne nabierze rozpędu pod koniec roku.

