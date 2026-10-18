500 plus dla niesamodzielnych zależy od dochodów. Sprawdź, czy w 2027 r. nie stracisz świadczenia!

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje dorosłym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale jego wysokość zależy od dochodu brutto z emerytury lub renty.

Pełne 500 zł otrzymują dziś osoby z dochodem do 2187,67 zł brutto, a powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę” aż do górnego progu 2687,67 zł.

Marcowa waloryzacja podniesie oba limity (odpowiednio do ok. 2274,30 zł i ok. 2794,10 zł), co pozwoli utrzymać dodatek osobom z najniższymi świadczeniami, ale może go odebrać seniorom z wyższymi emeryturami po podwyżce.

500 plus dla seniorów i niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nazywane 500 plus dla seniorów i niepełnosprawnych, zostało wprowadzone w październiku 2019 r. jako odpowiedź na potrzeby osób wymagających stałej opieki oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 500 plus przysługuje dorosłym obywatelom, którzy ukończyli 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać wypłatę, konieczne jest jednak spełnienie wymogów dochodowych, które podlegają weryfikacji.

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Wysokość przyznawanej kwoty 500 plus zależy od sumy brutto pobieranych świadczeń, takich jak emerytura czy renta. Aktualnie pełna kwota dodatku (500 zł) trafia do osób, których dochody nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Jeśli dochody przekroczą tę kwotę, świadczenie jest pomniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”. Czyli aby otrzymać przynajmniej częściową wypłatę, dochód nie może przekraczać górnego progu ustalonego na poziomie 2687,67 zł brutto.

Waloryzacja podwyższy dochody

Sytuacja seniorów otrzymujących świadczenie ulegnie zmianie wraz z marcową waloryzacją rent i emerytur. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,96 proc. podwyższy próg dochodowy z 2187,67 zł do ok. 2274,30 zł brutto, natomiast górna granica uprawniająca do wypłaty choćby części świadczeni podniesie się z 2687,67 zł do ok. 2794,10 zł brutto. Jak widać, na podwyższeniu progu zyskają osoby z emeryturą minimalną lub nieco wyższą niż minimalna, bo nie stracą dodatku po waloryzacji. Stracić dodatek mogą zaś osoby z wyższymi świadczeniami, które dodatkowo wzrosną od marca.

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