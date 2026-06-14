22 lata temu odbyły się pierwsze wybory do europarlamentu. Nie uwierzysz, kto zajął drugie miejsce!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-14 5:00

Ależ ten czas szybko leci. 13 czerwca minęły 22 lata od momentu, w którym Polacy udali się do urn wyborczych, aby zdecydować, kogo wysłać jako reprezentantów narodu do Parlamentu Europejskiego. Powiedzieć, że zanotowana wówczas frekwencja była żenująco niska, to nie powiedzieć nic. Zdecydowanie najciekawsze z dzisiejszej perspektywy jest jednak to, że pomimo, że istniała już w tamtym czasie zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość (które od wyborów z 2005 roku naprzemiennie rządzą Polską), to jednak inne ugrupowanie zajęło w nich zaszczytne, drugie miejsce. Możesz się mocno zdziwić, gdy zobaczysz, o jaką partię chodzi!

Flaga Polski i Unii Europejskiej
Autor: LUKASZ SZELAG/ Reporter Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Znana jest data

W 2004 roku Polacy po raz pierwszy mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była to historyczna chwila, ponieważ Polska stała się nowym członkiem Unii Europejskiej i mogła aktywnie uczestniczyć w polityce na europejskim forum. W pierwszych wyborach, mających wyłonić polskich europarlamentarzystów, które odbyły się 13 czerwca, frekwencja w Polsce wyniosła zaledwie 20,87%, co na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej było jednym z najniższych wyników, mimo dużego zaangażowania społeczeństwa w temat integracji (w skali całej ówczesnej wspólnoty frekwencja wyniosła średnio 45,47%). Ogólna liczba głosów ważnych wyniosła 6 091 531. Liczba głosów nieważnych wyniosła 167 019, co stanowiło 2,67% wszystkich oddanych głosów. Całkowita frekwencja osiągnęła poziom właśnie 20,87%, odpowiadający 6 258 550 oddanym głosom.

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W wyścigu o PE wystartowało 20 komitetów. Ostatecznie największa liczba głosujących zdecydowała się poprzeć partię Donalda Tuska. Na Platformę Obywatelską zagłosowało 1 467 775 Polaków (24,10%), co przełożyło się na 15 mandatów. Na drugim miejscu nie znalazło się jednak ani Prawo i Sprawiedliwość, ani rządzące wówczas SLD! 969 689 Polaków (15,92%, co dało 10 mandatów) zdecydowało się wówczas oddać głos na Ligę Polskich Rodzin, na czele której stał Roman Giertych.

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Następne Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 771 858 głosów, co stanowiło 12,67% ogółu, przekładając się na 7 mandatów. Za nią uplasowała się Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej z 656 782 głosami (10,78%), uzyskując 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy otrzymał 569 311 głosów (9,35%), co pozwoliło im na zdobycie 5 mandatów. Unia Wolności zdobyła 446 549 głosów (7,33%), co przełożyło się na 4 mandaty. Tyle samo mandatów, bo 4, przypadło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które uzyskało 386 340 głosów (6,34%). Ostatnie z wymienionych ugrupowań, KWW Socjaldemokracji Polskiej, zdobyło 324 707 głosów (5,33%), co zapewniło im 3 mandaty.

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