22 lata temu odbyły się pierwsze wybory do europarlamentu. Nie uwierzysz, kto zajął drugie miejsce!

W 2004 roku Polacy po raz pierwszy mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była to historyczna chwila, ponieważ Polska stała się nowym członkiem Unii Europejskiej i mogła aktywnie uczestniczyć w polityce na europejskim forum. W pierwszych wyborach, mających wyłonić polskich europarlamentarzystów, które odbyły się 13 czerwca, frekwencja w Polsce wyniosła zaledwie 20,87%, co na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej było jednym z najniższych wyników, mimo dużego zaangażowania społeczeństwa w temat integracji (w skali całej ówczesnej wspólnoty frekwencja wyniosła średnio 45,47%). Ogólna liczba głosów ważnych wyniosła 6 091 531. Liczba głosów nieważnych wyniosła 167 019, co stanowiło 2,67% wszystkich oddanych głosów. Całkowita frekwencja osiągnęła poziom właśnie 20,87%, odpowiadający 6 258 550 oddanym głosom.

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W wyścigu o PE wystartowało 20 komitetów. Ostatecznie największa liczba głosujących zdecydowała się poprzeć partię Donalda Tuska. Na Platformę Obywatelską zagłosowało 1 467 775 Polaków (24,10%), co przełożyło się na 15 mandatów. Na drugim miejscu nie znalazło się jednak ani Prawo i Sprawiedliwość, ani rządzące wówczas SLD! 969 689 Polaków (15,92%, co dało 10 mandatów) zdecydowało się wówczas oddać głos na Ligę Polskich Rodzin, na czele której stał Roman Giertych.

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Następne Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 771 858 głosów, co stanowiło 12,67% ogółu, przekładając się na 7 mandatów. Za nią uplasowała się Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej z 656 782 głosami (10,78%), uzyskując 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy otrzymał 569 311 głosów (9,35%), co pozwoliło im na zdobycie 5 mandatów. Unia Wolności zdobyła 446 549 głosów (7,33%), co przełożyło się na 4 mandaty. Tyle samo mandatów, bo 4, przypadło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które uzyskało 386 340 głosów (6,34%). Ostatnie z wymienionych ugrupowań, KWW Socjaldemokracji Polskiej, zdobyło 324 707 głosów (5,33%), co zapewniło im 3 mandaty.

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